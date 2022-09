Es hätte mit der Giesserei, dem Haus der Nachhaltigkeit in Ried, kein besserer Ort gewählt werden können für die Fachgespräche am Tag des Denkmals zu den Themen Baukultur, Ortsbildpflege, Denkmalschutz, Nachhaltigkeit sowie Orts- und Stadtkernbelebung. Denn die Giesserei gilt als Musterbeispiel dafür, wie alte Bausubstanz erhalten und revitalisiert werden kann. Das und die Notwendigkeit, dieses Prinzip verstärkt zu pflegen, kam dann auch in den Referaten zum Ausdruck.