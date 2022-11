Adventkalender kaufen und anderen helfen

1500 nummerierte Adventkalender wollen die Lions Braunau bis Ende November unter die Leute bringen. Der Adventkalender ist gleichzeitig ein Los und eine Spende für karitative Zwecke in der Region.

Zahlreiche Firmen und Geschäfte haben sich an der Aktion beteiligt, zu gewinnen gibt es Sachpreise im Gesamtwert von 5000 Euro. Der Erlös der Adventkalender-Aktion kommt notleidenden Menschen in der Region zugute.

Erhältlich ist der Kalender in der Buchhandlung Lauf und in der Oberbank Braunau. Die Gewinnnummern werden täglich ab 1.12.hier und jeden Donnerstag in der Braunauer Warte (OÖN) veröffentlicht.