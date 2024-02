Adelheid Schneilinger: "Man darf auf die Menschen in Idlib nicht vergessen"

2015 hat sie Flüchtlingen in ihrer Heimatgemeinde St. Martin im Innkreis Deutschunterricht gegeben. Seither unterstützt Adelheid Schneilinger Menschen in Not, vor allem die dramatische Situation in der syrischen Provinz Idlib hat es der Innviertlerin angetan. Im Herbst 2020 hat Schneilinger mit mehreren Helfern die "Suppenküche Mahlzeit Österreich" ins Leben gerufen.