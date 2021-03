Acht Kühe durch Stromschlag verendet

Auf einem Bauernhof in Maria Schmolln (Bezirk Braunau) fand am Dienstagvormittag eine geplante Stromabschaltung statt. Als der Strom wieder eingeschaltet wurde, kam es zu einer erhöhten Spannung. Diese gelangte über die Erdung in die Aufstallung, wo die Kühe zum Teil mit Eisenketten angehängt waren. Die Tiere erlitten einen Stromschlag, acht von ihnen dürften sofort tot gewesen sein.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.