Acht Gründe, warum wir uns auf den Herbst freuen

#01 Wanderzeit

Wandern ist im Hochsommer oft einfach zu heiß. Viele leiden unter Kreislaufproblemen und Erschöpfungszuständen. Herbsttouren hingegen garantieren mildere Temperaturen und sensationelle Farbenspiele. Herbstzeit ist also perfekte Wanderzeit!

#02 Erntezeit

Erntefrisches Gemüse und Obst gibt es derzeit in Hülle und Fülle. Diese Abwechslung im Speiseplan bringt der saisonale Wechsel mit sich. Und auch die Einlegezeit für Gemüse beginnt wieder!

#03 Suppen

Saisonstart für die Warmmacher: Suppen! Wollte man von ihr die vergangenen, heißen Monate so gar nichts wissen, erhält sie jetzt nach und nach wieder Einzug in die Küchen. Suppen sind gesund, meist kalorienarm und (wenn gewünscht) kreativ in der Zubereitung. Mit säuerlichen Äpfeln und etwas Curry lässt sich der Klassiker Kürbiscremesuppe einfach abwandeln.

#04 Natur

So bunt ist die Natur zu keiner anderen Jahreszeit. Die Blätter färben sich schön langsam in ein helles Gelb oder Rot und werden von der Herbstsonne zum Leuchten gebracht. Scheint diese auch noch angenehm warm, so ist der Herbst die perfekte Zeit für einen ausgedehnten Waldspaziergang mit der Familie oder mit den Freunden.

#05 Entspannen in der Sauna

Im September geht die Saunazeit wieder so richtig los. Vier Stunden Zeit reichen, den Alltag hinter sich zu lassen und einen kleinen Urlaub am Ende des Tages einzulegen. Nach der Sauna fühlt man sich wie neu geboren und schläft wie ein Murmeltier.

#06 Gute Nächte!

Zu warm – drinnen wie draußen: Die Sommerhitze raubt vielen Menschen den Schlaf. Der Herbst macht Schluss mit den heißen Nächten und Dauermüdigkeit. Die frische Luft tut dem Raumklima und uns gut. Erholsame Nachtruhe!

#07 Wild & Pilze

Der Herbst bringt auch einen Umbruch im Speiseplan mit sich. Wild und Pilze kommen wieder auf die Teller. Und zwar nicht nur in den Gasthäusern, sondern auch zu Hause. Gerade für die Hobbyköche ist der Herbst eine willkommene Abwechslung und die Möglichkeit, sich kreativ zu zeigen.

#08 Den Ofen einheizen

Es wird wieder früher dunkel und damit verschwindet das schlechte Gewissen, wenn es einen nach der Arbeit nicht mehr nach draußen zieht. Der Herbst ist die perfekte Zeit, um den Ofen anzuzünden, warme Socken hervorzuholen, es sich gemütlich zu machen und in Ruhe ein Buch zu lesen.