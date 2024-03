Acht Frauen und ein Spiel aus Lügen, Heimlichkeiten und Beschuldigungen

Der einzige Mann im Haus wird mit einem Messer im Rücken aufgefunden. Er ist tot. Mit ihm auf einem abgelegenen Landsitz sind acht Frauen aus einer Familie, denen beim Fund der Leiche klar wird: Die Mörderin muss unter ihnen sein, da niemand sonst da gewesen ist. Doch wer hat ihn getötet? Ein Alibi hat keine der acht Frauen aus drei Generationen, aber offenbar hätten alle acht ein Motiv. So beginnt ein aberwitziges Versteckspiel, bei dem jede versucht, ihr Geheimnis zu bewahren.

Den Theaterklassiker von Robert Thomas bringt das Bauhoftheater im Jubiläumsjahr (20 Jahre Bestehen) auf die Bühne in der Alten Musikschule. Acht Frauen des Bauhoftheaters haben sich vorgenommen, mit dieser Kriminalkomödie niveauvolle Unterhaltung zu bieten. Denn das Stück sei eben viel mehr als nur das: "Es geht um Weiblichkeit, um Familie und Frauen im Allgemeinen, ihre Sehnsüchte, Enttäuschungen und Lieben. So hat jede der Frauen einen Song, ein Lied, einen Monolog, der dem Charakter und Lebensweg der jeweiligen Frau angepasst ist. Diese Einlagen sollen die Frauen, anders als durch ihre Dialoge und ihre Psychologie, beschreiben und damit auch sehr persönliche Aspekte zu Tage bringen", erklärt Regisseur Robert Ortner. Gespielt wird im April, in der Alten Musikschule, dem sogenannten Stöger-stadl. Weil die Plätze begrenzt sind, heißt es: Rasch Karten sichern. Die acht Frauen stehen erstmals am Donnerstag, 4. April, um 20 Uhr auf der Bühne. Weitere Spieltermine sind Freitag, 5., Samstag, 6. April, Donnerstag, 11., Freitag, 12., und Samstag, 13. April, sowie am Donnerstag, 18., Donnerstag, 25., Freitag, 26., und Samstag, 27. April, jeweils 20 Uhr.

Karten für die Aufführungen der Kriminalkomödie "Acht Frauen" des Bauhoftheaters in der Alten Musikschule/Stögerstadl Braunau gibt es online unter bauhoftheater.at

