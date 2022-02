Abwechslung im Innviertel: Das wird Ihren Kindern gefallen

Die OÖNachrichten haben ein paar Tipps zusammengestellt, mit denen man zusammen mit Kindern Abwechslung in den Alltag bringt.

Sollte das Wetter nicht völlig verrücktspielen, so lohnt sich in den Semesterferien sicher auch ein Ausflug in die Natur, ob mit dem Skateboard, dem Roller oder dem Rad. Für Wanderer bietet das Innviertel ein vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot. So empfiehlt sich etwa eine Wanderung auf den Haugstein, mit 895 Metern der höchste Punkt des Innviertels. Empfehlenswert ist die sogenannte "Haugsteinrunde", ein Rundwanderweg. Startpunkt ist beim Gemeindeamt in Vichtenstein. Eine gute Kondition ist bei der zehn Kilometer langen Wanderung mit rund 350 Höhenmetern durchaus gefragt.

Wer es lieber etwas ruhiger und entspannter mag, ist in den Hallenbädern Ried und Braunau sowie natürlich in der Therme Geinberg mit einer Wasserfläche von mehr als 3000 Quadratmetern bestens aufgehoben.

Saunieren und Baden in Ried

Freizeitbad Ried, Volksfeststraße 14, Ried

Für einen entspannten Tag bietet sich in den Semesterferien ein Besuch im Freizeitbad in Ried an. Die Badewelt mit Schwimm- und Warmwasserbecken hat von Montag bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Sauna-Außenbereich Bild: Streif

Die Saunalandschaft ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag wird um 21 Uhr geschlossen. Für den Eintritt gilt die 3G-Regel, auch Antigen-Tests sind gültig.

Stadtführung mit lustigen Stationen

Kinderstadtführung Schärding

Dass Geschichte alles andere als staubtrocken sein muss, das zeigt die Kinderführung durch Schärding. Auf kreative und spannende Art und Weise wird den Kleinen dabei die Schärdinger Geschichte unterhaltsam vermittelt.

Witzige Fotomotive in Schärding Bild: ARGE

Empfohlen für Kinder ab acht Jahren. Bereits ab fünf Jahren ist die Führung mit der Scardy-Maus geeignet.

Infos und Anmeldung: www.schaerding.at

Designen, löten, staunen: Ferienprogramm in der KTM Motohall

KTM Motohall, Mattighofen

Abwechslung in den Ferien will die KTM Motohall mit einem eigenen Programm für die jungen Besucher bieten: Die Kinder können unter anderem Motorräder der Zukunft am Design-Board entwerfen und anschließend mithilfe des Laser-Cutters ausschneiden oder direkt in 3D drucken lassen. Gedoodelt wird auch – mit etwas Fantasie und geschmolzenem Kunststoff, der den Malstift ersetzt.

Design-, Löt- und Doodle-Workshops für Kinder finden in der KTM Motohall statt. Bild: KTM Motohall

Die kreierten Meisterwerke dürfen mit nach Hause genommen werden. Die Workshops finden in den Ferien auch unter der Woche statt. Anmeldung unter ktm-motohall.com/tickets

Direkt nach den Workshops oder individuell kann die Motohall selbst besichtigt werden. Dafür wurde gerade für Nachwuchs-Champions ein Kids-Audioguide erstellt.

Entdeckungstour im Museum

Holzmuseum Lignorama Riedau

Noch bis einschließlich Sonntag, 27. Februar, fasziniert die „Welt im Kleinen“ Kinder und Junggebliebene im Holz- und Werkzeugmuseum Lignorama in Riedau.

"Faszination Modellbau" in Riedau Bild: privat

Für die kleinen Besucher gibt es auch eine Bastelecke für erste Modellbau-Anfänge in Karton. Öffnungstage in den Semesterferien: 18. bis 20. Februar und 23. bis 27. Februar, jeweils 10 bis 17 Uhr.

Info: www.lignorama.com

Nachhaltiges Eislaufen

Synthetischer Eislaufplatz, Burghausen

Sie ist CO2-neutral im Betrieb und 100 Prozent recyclebar: die neue synthetische Eislauffläche in Burghausen. Niemand, der es nicht wisse, werde merken, dass das kein echtes Eis sei, verspricht Burghausens Bürgermeister Florian Schneider.

Fürs Eislaufen muss es in Burghausen nicht kalt sein. Bild: Volker Weihbold

Geöffnet ist sie montags, dienstags, donnerstags von 14 bis 19 Uhr, mittwochs und freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 9 bis 19 Uhr.