Abstand: Polizei kontrolliert in Ried auch Auto-Insassen

Samstag nachmittag: 20 Grad, Sonnenschein – herrliches Frühlingswetter. Und dennoch halten sich bei den meisten Riederinnen und Riedern die Frühlingsgefühle in Grenzen. Das Virus hat auch das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren. Während in den Gärten fleißig gearbeitet wird – die Rasenmäher wurden aus der Winterruhe geholt, das Surren der Hochdruckreiniger und das Heulen mancher Motorsägen dringen durch die Frühsommerstille – hat sich der Besucherstrom im Rieder Stadtpark gegenüber den Vortagen merkbar ausgedünnt. Zwar sind noch etliche Läufer unterwegs, ziehen Familien mit Kindern ihre Runden und halten vereinzelt auch Senioren (einzeln!) an ihren Spaziergewohnheiten fest: ein großer Ansturm auf den Park herrscht nicht. Selbst auf Parkbänken wird der Sicherheitsabstand eingehalten, und Läufer sowie Spaziergänger weichen einander in größerem Bogen aus – nicht, ohne dabei lächelnd einander zu grüßen.

Der Spielplatz ist verwaist, die rot-weiß-roten Absperrbänder, die vor wenigen Tagen noch abgerissen im Wind flatterten, sind wieder befestigt. Hunde werden äußerln geführt, gegenüber „normalen“ Frühlingstagen wirkt der Rieder Stadtpark an diesem 20. März 2020 verwaist.

Rieder Stadtpark

Auch die Innenstadt ist beinahe menschenleer, nur wenige Menschen sind zu Fuß unterwegs – mehr schon mit dem Auto. Das zeigen auch die Parkplätze vor den Supermärkten, wo am frühen Nachmittag doch einiges los ist – von einem Ansturm wie teilweise am Montag dieser Woche sind wir aber weit entfernt.

Am Messe-Kreisverkehr hat sich Polizei postiert, die Beamten kontrollieren die vorbei fahrenden Autos. Warum? Auf OÖN-Anfrage heißt es, dass vor allem Fahrzeuge mit Personengruppen kontrolliert werden. „Auch in den Pkw gilt die Abstand-Verordnung“, erklärt ein Beamter. Und diese werde kontrolliert. Es gehe offenbar nicht anders, als dass man auch darauf hinweise.

Der Rad- und Spazierweg entlang der Antiesen ist stärker frequentiert. Radfahrer, Läufer, Spaziergänger sind in Gruppen unterwegs.

Polizei kontrolliert Besuchsverbot

Ein Polizeiauto steht auch vor dem Haupteingang des Rieder Krankenhauses. Dort gibt es schon seit Tagen keine Eingangsmöglichkeit mehr, diese wurde nach hinten in den Einfahrtsbereich der Rettungsfahrzeuge verlegt. Polizeibeamte wachen darüber, dass dieses Besuchsverbot auch eingehalten wird.

Es war vermutlich der letzte warme Frühlingstag für längere Zeit, und das Ausgeh-Verhalten der Riederinnen und Rieder wird sich dadurch wieder ändern.

