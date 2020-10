Absolute Ruhe und doch so viel Leben

Die Vögel zwitschern, die Grillen zirpen. Nur das leise knistern von Laub unter den Füßen und ein seichter Wind, der durch die Blätter huscht. Absolute Ruhe. Viele suchen als Ausgleich für ihren stressigen Alltag Rückzug in der Natur. Genau das, finden sie im frisch renovierten Naturium am Inn, im bayerischen Ering. Anfang des Jahres wurde das ehemalige Infozentrum komplett saniert, renoviert und umgetauft, sodass es seit Mitte Mai in neuem Glanz erstrahlt.