Abrisskosten der alten Waldzeller Hauptschule wurden nicht budgetiert

WALDZELL. Für Bürgermeister Johann Jöchtl eindeutig ein Versäumnis des Landes.

Das neue Schuljahr werden die Waldzeller Mittelschüler bereits im Neubau beginnen. Bild: A. Litzlbauer

Wenn Waldzells "neue Mittelschüler", bis vor kurzem Hauptschüler genannt, aus den südseitigen Fenstern ihrer Klassen schauen, haben sie einen prächtigen Neubau vor ihren Nasen. Dorthin sollen sie noch heuer übersiedeln. Die Freude bei Lehrerschaft, Schülern, Eltern und Gemeindevätern ist groß. Bei einigen Ortspolitikern ist aber nicht nur die Freude über den Neubau groß, sondern auch die Sorge um den Abriss. Weil vergessen wurde, diesen zu budgetieren.

Bürgermeister Johann Jöchtl gibt zwar grundsätzlich zu, dass es kein Geld für den Abriss der alten Hauptschule gebe. Die Schuld liege aber eindeutig beim Land und nicht der Gemeinde Waldzell, weil im "Gemeindefinanzierungsgesetz neu" schlicht und ergreifend "darauf vergessen wurde".

Ein Erinnerungsmahnmal?

Bleibt also die alte Hauptschule als "Erinnerungsmahnmal für die Vergesslichkeit von Landesbeamten" bestehen? "Auf keinen Fall", sagt der Bürgermeister: "Wir hätten schon eine Verwendung dafür. Ich denke da nur an die anstehende Amtshaussanierung. Während dieses renoviert wird, könnten wir in die alte Schule übersiedeln."

Weshalb aber immer noch kein Geld für den Abriss der alten Hauptschule nach deren Zweckentfremdung als Amtshausausweichquartier vorhanden wäre. Johann Jöchtl hofft auf die angeblich bevorstehende Evaluierung des Gemeindefinanzierungsgesetzes neu. Bis dahin muss aber der auf fast eine halbe Million Euro geschätzte Abriss der Schule von der Gemeinde Waldzell bezahlt oder zumindest vorgeschossen werden.

Angelegenheit gehört geklärt

Weshalb VP-Fraktionsobmann Josef Emprechtinger die "Hinausschiebetaktik" von SP-Bürgermeister Jöchtl kritisiert: "Ich bin der Meinung, die Angelegenheit gehört schleunigst geklärt."

Emprechtinger meint damit, wer letztlich was bezahlt und was mit welchen Gebäuden passiert. "Ich könnte mir den Weiterbestand unserer Mehrzweckhalle und eventuell auch des Turnsaales gut vorstellen", sagt Emprechtinger.

Auch deshalb, weil bekannt sei, wie lange andere Gemeinden auf die Landeszusage, eine Mehrzweckhalle errichten zu dürfen, warten müssten. "Auch wenn mit der wahrscheinlichen Dachsanierung weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen würden", warnt der VP-Obmann vor einem weiteren "Finanzierungsloch".

Schuld liegt beim Land

Jede Schuld, beim Neubau der Neuen Mittelschule auf den Abriss der alten vergessen zu haben – eventuell auch aus taktischen Gründen, weist Bürgermeister Jöchtl entrüstet zurück: "Was kann Waldzell dafür, wenn das Land darauf vergessen hat."

Auf die Frage, ob es nicht seine Aufgabe gewesen sei, die Landesbeamten oder -politiker auf deren "Budgetierungsfehler" aufmerksam zu machen, antwortetJohann Jöchtl: "Das habe ich, die einzige Antwort sei aber gewesen: Schaun ma mal!"

