Ablinger startet in Rennbetrieb

Am Wochenende ist der Innviertler beim Europacup in der Slowakei am Start, es warten ein Einzelzeitfahren über 14 Kilometer und ein Straßenrennen über 40 Kilometer. "Endlich geht es mit den Rennen los", so Ablinger, der Podestplätze als Ziel nennt.

Am 19. September will der Innviertler beim "King of the Lake" rund um den Attersee loslegen. Höhepunkt der verbleibenden Rennsaison ist die 7. Internationale oö. Paracyclingtour von 4. bis 11. Oktober, die unter anderem durch Lengau, Rainbach und Schärding führt. Das große sportliche Ziel bleiben die Paralympics in Tokio, die aufgrund der Corona-Krise bereits auf Sommer 2021 verschoben wurden. Ablinger will in Tokio eine Medaille holen.