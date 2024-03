Ablinger: Mission Paris startet beim Linz-Marathon

Walter Ablinger feilt derzeit in Fuerteventura an seiner Form. (privat)

So startet Ablinger beim Handbike-Halbmarathon anlässlich des Linz-Marathons am 7. April. Der Start in Linz ist für den Paralympics-Sieger von Tokio 2021 ein "Fixtermin": "Es ist toll, wie hier der Behindertensport unterstützt und integriert wird", sagt Ablinger. Das zweite Heimrennen bestreitet er zwei Wochen später beim Radmarathon in Mörbisch. Im Mai geht es dann bei den vier Weltcuprennen – zwei Einzelzeitfahren und zwei Straßenrennen im belgischen Ostende (2. bis 5. Mai) und im italienischen Maniago (16. bis 19. Mai) um Punkte für Paris.

Derzeit holt sich Ablinger in Fuerteventura den Feinschliff für die neue Saison. Die Vorbereitung sei sehr gut verlaufen. "Ich habe über den Winter zwei Kilogramm Muskelmasse auftrainiert, um noch sprintstärker zu werden", sagt Ablinger, der auch die Weltmeisterschaft in Zürich im September im Visier hat.

