Ablinger glänzt mit zwei Siegen im Europacup

Weltklasse-Handbiker Walter Ablinger aus Rainbach im Innkreis hat bei Durchgängen zum Europacup in der Slowakei im Straßenrennen über 40 Kilometer gesiegt – ebenso wie bei einem Einzelzeitfahren: Über 12,5 Kilometer schaffte Ablinger einen Schnitt von 41,7 km/h. "Das war ein Rennwochenende ganz nach meinem Geschmack. Die 17.300 Trainingskilometer in der Vorbereitung haben sich ausgezahlt", so Ablinger, der wegen der weltweiten Corona-Krise lange auf die ersten Renneinsätze warten musste.

