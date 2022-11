Alkoholisierter "Abgängiger" bedrohte Retter mit Schrotflinte

Der 28-jährige Mann aus Maria Schmolln (Bez. Braunau) war am Montag gegen 13 Uhr mit seinem E-Bike zu einer Tour gestartet. Da er nach Einbruch der Dunkelheit noch immer nicht zu Hause war und auch auf Anrufe nicht mehr reagierte, erstattete die Mutter um 17.30 Uhr über den Polizeinotruf die Abgängigkeitsanzeige.

Polizeistreifen und eine Polizeidiensthundestreife, mehrere Feuerwehren und Einsatzkräfte der Rettung sowie die Rettungshundebrigade beteiligten sich an der Suche. Das Handy des Gesuchten wurde im Zuge der Suche entlang einer Mountainbikeroute auf einem Feldweg liegend aufgefunden. Die Einsatzkräfte durchsuchten verschiedene Gebiete und fanden der Abgängigen kurz vor 22 Uhr - er saß auf einer Böschung in einem Waldstück.

Auch Rettungshunde suchten den abgängigen Mann aus Maria Schmolln. Bild: Manfred Fesl

Als er aufgefordert wurde, über die Böschung heraufzukommen, hielt der Mann eine Schrotflinte in der Hand und soll einen eingesetzten Feuerwehrmann damit bedroht haben. Deshalb wurden Spezialeinheiten der Polizei alarmiert: die Cobra, sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) und die Bereitschaftseinheit (BE). Das Einsatzgebiet wurde großräumig abgesperrt. Gegen 22.30 ging der Mann mit der Schrotflinte in der Hand aus dem Waldstück, an einer Mauer entlang, in Richtung Ortszentrum Maria Schmolln. Er wurde von den Beamten aufgefordert, die Waffe abzulegen. Was er dann auch tat, danach ließ er sich widerstandlos festnehmen. Ein durchgeführter Alkovortest verlief positiv.

Der 28-Jährige wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen, seine Waffen, die er legal besitzen durfte, sichergestellt. Der Mann wurde nach ärztlicher Untersuchung in ein Krankenhaus eingewiesen.