Abfallmengen sind zuletzt auch in den Sammelzentren gesunken

"Aus kaum einem anderen Bereich kann man so vieles an Lebens- und Konsumverhalten herauslesen wie aus unserem persönlichen Abfall- und Wertstoffentsorgungsverhalten", sagt Roland Wohlmuth, Vorsitzender des Bezirksabfallverbandes (BAV) Schärding. Die Mengen seien im Vorjahr gesunken. "Wir bemerken, dass – wie in der Zeit vor Corona – wieder weniger zu Hause konsumiert wird, weniger Amazonpäckchen herumtransportiert werden und auch die Wohnungen und Häuser entrümpelt sein dürften." Zudem falle auf, dass vor allem die Wirtschaft draufgekommen sei, wie wertvoll diverse Abfälle seien, so Wohlmuth.

"Vor allem die von Klein- und Mittelunternehmen ins Altstoffsammelzentrum angelieferten Mengen sind merkbar weniger, da diese von gewerblichen Entsorgern bei den Betriebsstätten abgeholt werden." Für die Bilanz des BAV sei dies eine schlechte Entwicklung, zumal die Erlöse aus diesen Wertstoffen nicht den Bürgern zugutekämen – auch wenn es unter dem Strich bisher keine großen Einbrüche gebe, so Wohlmuth, der aufruft, den bewährten Entsorgungsschienen treu zu bleiben.

Aus Sicht des BAV bleibe der Restmüll mit 4866 Tonnen (minus 0,69 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021) die "größte" Fraktion, die direkt beim Haushalt abgeholt werde. Mittels Papiertonne wurde im Jahresvergleich um 7,44 Prozent oder 213,9 Tonnen weniger gesammelt.

Auch die Papier- und Kartonmengen in den Altstoffsammelzentren (ASZ) seien gesunken. Einen leichten Mengenrückgang um 1,87 Prozent oder 22 Tonnen habe es beim Gelben Sack gegeben – im Vorjahr seien rund 8800 Gelbe Säcke weniger eingesammelt worden, so der BAV Schärding.

Bei den Metallverpackungen wurde ein Rückgang um mehr als sechs Prozent registriert. Auffallend sei der Rückgang bei den "Verpackungsfolien" um elf Prozent, hierbei sei die Abwerbung von "Kleingewerbekunden" durch gewerbliche Sammler ein Aspekt.

Beim Biomüll habe sich nach den coronabedingten Einschränkungen die Rückkehr zum "Normalzustand" mengenmäßig ausgewirkt. Während der Lockdowns sei vermehrt zu Hause gekocht worden, dies habe sich zuletzt wieder etwas geändert: Wird weniger zu Hause gekocht, sinken nicht nur die Verpackungsmengen im Gelben Sack, es reduzieren sich auch die Lebensmittelabfälle im "Biosackerl".

Abfallmengen als Indikator

Die generelle Wirtschaftsentwicklung spiegle sich in den Mengen bei den ASZ wider. Steigende Rohstoffpreise erhöhen die Konkurrenz durch gewerbliche Sammler – verbunden mit sinkenden Mengen speziell bei Fraktionen wie Alteisen, Nichteisenmetalle, Verpackungsfolien in den ASZ. Die hohe Inflation und die höheren Hürden für Kredite hätten sehr wahrscheinlich einige Umbauten bzw. Neubauten verschoben, so der Verband.

Anzeichen dafür seien gesunkene Mengen beim Bauschutt (minus 164 Tonnen) und beim Altholz (minus 390 Tonnen).

Nach den Lockdowns sei auch die Zeit, den Keller, Dachboden und Kleiderschrank auszumisten, wieder vorbei. In den ASZ seien um 18 Tonnen weniger Textilien und um 1,4 Tonnen weniger Schuhe abgegeben worden. Beim Sperrmüll sei die Menge um rund 100 Tonnen auf 1288 Tonnen gesunken.

