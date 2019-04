"Abfall kann sehr wertvoll sein. Aber nur, wenn er richtig getrennt wurde"

SCHÄRDING. Bewusstsein für den Wert von Müll bei den Leuten zu erhöhen, lautet das oberster Ziel des Brunnenthalers Roland Wohlmuth, Vorsitzender des Landesabfallverbandes sowie des BAV Schärding.

Seit zehn Jahren wird in zahlreichen Gemeinden im Bezirk bei "Hui statt Pfui"-Aktionen Unrat gesammelt. Große und kleine freiwillige Helfer – wie am Bild jene in Zell/Pram – machen sich in ihrer Gemeinde auf die Suche nach Müll. Bild: (Gemeinde)

Dieser Tage sind vielerorts hunderte Freiwillige unterwegs, um ihr Gemeindegebiet von achtlos weggeworfenem Unrat zu säubern. "Bereits seit zehn Jahren gibt es die Aktion ‘Hui statt Pfui’ und immer wieder ist es erstaunlich, wie viel Müll die Freiwilligen bei den Flurreinigungen finden und einsammeln", sagt Roland Wohlmuth, Vorsitzender des Bezirksabfallverbandes (BAV) Schärding sowie des Landesabfallverbandes (LAV).

Seit zehn Jahren finden sich jährlich Hunderte von Freiwilligen zusammen, die Wälder, Wiesen und Straßenränder von PET-Flaschen, Plastiksackerl, Getränkedosen, Zigarettenstummeln und sogar von Autoreifen zu befreien. "Die Umweltprofis der kommunalen Abfallwirtschaft unterstützen Schulen, Vereine, Gemeinden und Einzelpersonen dabei, indem sie die Materialien zur Verfügung stellen und den gesammelten Abfall ordnungsgerecht entsorgen", sagt Wohlmuth. Allein 2017 wurden laut dem LAV-Vorsitzenden im Zuge der Flurreinigungen oberösterreichweit mehr als 7.500 Säcke voll Abfall gesammelt. Jährlich beteiligen sich 20.000 bis 25.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an rund 250 Sammel- und Reinigungsaktionen.

7.100 Säcke gesammelt

Auch im Bezirk Schärding sind die fleißigen Helfer in zahlreichen Gemeinden unterwegs. "Allen Aktionen gemein ist, dass sich vom Kindergarten über Feuerwehren bis hin zur Lebenshilfe die verschiedensten Altersgruppen beteiligen", sagt Wohlmuth. Dank dieser regionalen Gemeinschaften im Bezirk Schärding konnten in den vergangene zehn Jahren rund 7.100 Säcke mit Abfällen, 39 Kubikmeter Alteisen, 19 Kubikmeter Altholz und 70 Kubikmeter Sperrabfall und 450 Altreifen eingesammelt und fachgerecht entsorgt werden. "Im Bezirk haben sich im vergangenen Jahrzehnt mehr als 5.800 Kinder und 7.500 Erwachsene an den Flurreinigungen der kommunalen Abfallwirtschaft beteiligt", sagt der BAV-Vorsitzende. Unterstützt werden die Freiwilligen vom BAV Schärding mit kostenlosen Handschuhen, Sammelsäcken, allgemeine Unfallversicherung über den LAV, Warnwesten für Kinder und einer vereinfachten Übernahme in den Altstoffsammelzentren. "Bei Bedarf auch außerhalb der Öffnungszeiten", sagt Roland Wohlmuth.

Plastik fasten und gewinnen

Die bereits 2018 mit einem Gewinnspiel gestartete Aktion "Plastik fasten und gewinnen" des BAV Schärding wird fortgeführt. "Um noch mehr Bürger zum Verzicht auf Plastiksackerl und Co zu leiten, verteilen wir Mehrweg-Obstnetze aus Zellulose", sagt Wohlmuth. Ein weiteres Ziel sei auch heuer, die Verpackungsmengen in den Altstoffsammelzentren (ASZ) zu steigern. "Außerdem ist das 2018 adaptierte Farbleitsystem zur Abfalltrennung am Friedhof fertiggestellt", sagt der Vorsitzende. 2019 erfolge der Kontakt mit den Pfarren, um das Angebot zur Erneuerung der Beschriftung und Verbesserung der Entsorgung voranzutreiben.

Lebensmittel-Abfall vermeiden

Bewusst einkaufen und Aufklärung über Haltbarkeit von Lebensmitteln soll zukünftig Biomüll vermeiden. "Wir machen Aufklärungsarbeit bezüglich Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdauer von Lebensmitteln und werden dafür auch unsere oberösterreichweite Facebookseite adaptieren, um auch junge Menschen anzusprechen", sagt Wohlmuth. Neu gäbe es auch einen Blog mit Tipps und Tricks zum Nachlesen sowie Plakate an Schulen. Unter dem Motto "Rund geht’s" startet der Abfallverband eine österreichweite Aktion zum besseren Verständnis der Verwertungskreisläufe. "Wir müssen den Leuten bewusst machen, dass getrennte Abfälle wertvolle Rohstoffe sind", sagt Wohlmuth.

Detaillierte Informationen auf der Homepage des LAV: www.umweltprofis.at/schaerding

