Ab sofort 2000 Einwohner

Im Gemeindegebiet sei in den vergangenen Jahren konsequent an der Weiterentwicklung gearbeitet worden, so Gratulant und Bürgermeister Bernhard Fischer. Neue Wohnräume seien geschaffen, die Wirtschaft entwickle sich. St. Marienkirchen biete Nahversorgung, reges Vereinsleben, Jobs in der Nähe und eine sehr gute Verkehrsanbindung.