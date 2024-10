Ab Dezember: Neue Pächter für das Visto in Andorf

Ende Juni gab der bisherige Visto-Inhaber Hannes Glas nach sieben Jahren unter seiner Führung eher überraschend das Ende des beliebten Andorfer Lokals bekannt. Der Grund für die abrupte Schließung ab 1. Juli war die angespannte Personalsituation. Seitdem war Glas auf der Suche nach geeigneten Nachfolgern für die modern ausgestattete Gastronomie und wurde dabei nun fündig: Agnes Stegner und Philipp Mühlböck, seit 2019 Betreiber des "Oben" und des "Schauplatz" im StarMovie in Peuerbach, werden dem Visto als Pächter ab Mitte Dezember neues Leben einhauchen. Das gaben die beiden Gastronomen gestern in einem kurzen Video auf Facebook und Instagram bekannt.

"Wir haben in den vergangenen fünf Jahren als Betreiber in Peuerbach viel gelernt und viele Erfahrungen gesammelt. Jetzt wollen wir uns weiterentwickeln und freuen uns auf die neue Herausforderung", sagt Stegner. In gastronomischer Hinsicht habe sich zuletzt viel verändert, so Mühlböck. Man freue sich darauf, neue und bekannte Gäste mit seinem Angebot in Andorf begeistern zu können. Geplant ist dem Vernehmen nach ein Ganztagesangebot: Von Frühstück, über Mittagessen bis hin zu einem Abendmenü inklusive Barbetrieb. Voraussichtlich geöffnet hat das neue Visto von Mittwoch bis Sonntag. Am Mittwoch, 11. Dezember, werden die neuen Pächter erstmals die Pforten öffnen.



Am Sonntag, 24. November, sperren Stegner und Mühlböck jedoch zunächst ihre beiden Lokale in Peuerbach ein letztes Mal auf, danach wird übersiedelt. Für das "Oben" und das "Schauplatz" ist man auf der Suche nach einem Nachfolger.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer