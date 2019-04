A94: Widerstand formiert sich

SIMBACH. Tunnelvariante durch Simbach beschlossen.

Hier soll die A94 durch Simbach gebaut werden – samt Tunnel, der hinter Kläranlage enden soll. Bild: Geiring

Die bayerische Autobahn A94 soll ab 1. November 2019 von Marktl aus durchgehend bis München befahrbar sein. Die Autobahn rückt damit immer näher an den Bezirk Braunau. Geplant ist ein durchgehender Autobahn(aus)bau zwischen München und Passau. Damit bekommt Braunau auch einen Autobahnanschluss in unmittelbarer Nähe, nämlich jenen in Simbach. Wie berichtet, hat sich die zuständige Autobahndirektion Südbayern auf die Trasse entlang der ehemaligen Eisenbahnverbindung von Simbach nach Pocking festgelegt. Die Autobahn wird, wie in der Grafik ersichtlich, mitten durch das Simbacher Stadtgebiet führen – unterirdisch. Vom Bahnhof bis in etwa zur Kläranlage wird die A94 unter der Erde sein (strichlierte Linie). Läuft alles nach Plan, dann könnte der Vorentwurf 2022 zur Genehmigung vorliegen.

"Mit der A94 erhalten wir den direkten Zugang zum europäischen Autobahnnetz. Dies wird die positive Entwicklung unserer Region und der Städte Simbach und Braunau unterstützen", sagt Braunaus VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher, der auch auf die wirtschaftlich gut aufgestellten Betriebe in Braunau hinweist und auf die Wichtigkeit, gerade im Bereich der Infrastruktur mit anderen Regionen gleichzuziehen.

Doch schon kurz nachdem die Autobahndirektion die Pläne vorstellte, gab es Protest. Gibt es keine längere Einhausung der Autobahn nachdem der Tunnel aufhört, komme es für Simbacher und Braunauer zu Problemen mit Lärm und Abgas, heißt es von Seiten der Kritiker. Der Stadtverein Braunau fordert ein grenzüberschreitendes Vorgehen: "Die vorgesehene Bahntrasse sieht zwar Tunnel und Einhausungsstrecken vor, verläuft aber zu ca. 80 Prozent in offener Bauweise und setzt die Bevölkerung massivster Licht, Lärm-, Luft- und Grundwasserverschmutzung aus. Eine derartige rein auf Ökonomie ausgerichtete Autobahnneuplanung im Jahr 2019, steht in krassem Widerspruch zu einer für Umwelt und Menschen verträglichen Vorgangsweise", heißt es in einer Aussendung des Vereins. Auch die Simbacher Politik reagiert. Dem Vernehmen nach wollen die Stadträte einen Forderungskatalog verabschieden. Die Sitzung dazu fand erst nach Redaktionsschluss statt. Bürgermeister Waidbacher signalisiert Unterstützung: "Es ist wichtig, in enger Abstimmung mit Simbach, etwaige Belastungen und Auswirkungen durch die Trassenführung auf die Lebensqualität in unseren Städten hintanzuhalten."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema