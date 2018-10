Zwei Mal Gold und ein Mal Silber bei Beer Challenge

SCHÄRDING. Schärdinger Brauerei Baumgartner bei österreichischer "Bier-Staatsmeisterschaft" ausgezeichnet.

Das erfolgreiche Brauer-Team aus Schärding Bild: Brauerei Baumgartner

600 Biere in 17 Kategorien wurden im Rahmen der "Austrian Beer Challenge" – der Staatsmeisterschaft der Brauereien und Hausbrauer eingereicht: Der Meistertitel in der umkämpftesten Kategorie "Leichte Lagerbiere und Münchner Helle" ging an das Baumgartner Märzen, auch in der Kategorie "Weizen- und Roggenbiere" ging der Sieg an die Schärdinger – mit der "Baumgartner Weisse hell". Das Baumgartner Pils konnte den zweiten Platz in der gleichnamigen Kategorie für sich entscheiden.

"Ein absolut tolles Gefühl, den Staatsmeistertitel für beide Hauptsorten entgegenzunehmen", so Geschäftsführer Gerhard Altendorfer und Braumeister Michael Moritz. Vor drei Jahren wurde um 1,4 Millionen Euro ein neuer Lagerkeller zur Absicherung und zum Ausbau des Sortiments errichtet.

