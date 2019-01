Zwei Festnahmen nach Schlägerei vor Innviertler Disco

BRAUNAU AM INN. Durch mehrere Faustschläge hat ein 32-jähriger Deutscher am Neujahrstag Brüche im Gesichtsbereich erlitten.

Ein blutiges Ende nahm die Silvesternacht für einen 32-jährigen Deutschen im Innviertel, wie die Polizei erst am Donnerstag bekannt gab. Der Mann war gegen 5:45 Uhr vor einer Diskothek in Braunau am Inn mit einem 30-jährigen Bosnier ins Streit geraten.

Der 30-Jährige versetzte dem Deutschen mehrere wuchtige Faustschläge ins Gesicht, woraufhin das Opfer bewusstlos zusammensackte und mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufschlug. Sowohl durch die Schläge als auch durch den Sturz zog sich der 32-Jährige schwere Verletzungen im Gesicht und am Hinterkopf zu.

Während der Sachverhaltsaufnahme durch Braunauer Polizisten verhielt sich ein Begleiter des Bosniers äußert aggressiv und versuchte, eine Festnahme seinen Bekannten zu verhindern. Die Polizei legte auch dem Mann aus der dominikanischen Republik Handschellen an, wobei der lokaleigene Sicherheitsdienst die Beamten unterstützten musste. Der 27-Jährige schlug danach mit dem Kopf nach den Beamten und bedrohte sie mehrfach mit dem Umbringen.

Beide Beschuldigten wiesen eine erhebliche Alkoholisierung auf, zudem besteht beim 27-Jährigen der Verdacht auf Suchtmittelmissbrauch. Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis ordnete die Einlieferung beider Beschuldigten in die Justizanstalt Ried im Innkreis an.

