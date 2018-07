Zum 50-Jahr-Jubiläum der Orgelweihe gibt es in St. Martin ein Kirchenkonzert der Extraklasse

SANKT MARTIN. Festliche Orgeltöne am 28./29. Juli – Am Sonntag Festgottesdienst mit Altbischof Maximilian Aichern.

Franz Danksagmüller (rechts) wird beim Kirchenkonzert in Sankt Martin die Orgel spielen. Bild: franz.danksagmueller.com

Die Pfarre ist am kommenden Wochenende in Feierlaune. Mit einem zweitägigen Fest wird das 50-Jahr-Jubiläum der Orgelweihe gefeiert. Beim Kirchturmeinsturz 1963 wurde die Orgel völlig zerstört. Fünf Jahre später konnte die neue Eisenbarth-Orgel bei einer Festmesse geweiht werden. Nun ist auf den Tag genau ein halbes Jahrhundert vergangen (Samstag, 28. Juli).

Um 19 Uhr lädt die Pfarre zu einem besonderen Kirchenkonzert ein. Die St. Martiner Musikerfamilie Danksagmüller wird ihre musikalische Vielfalt zeigen. Organist, Komponist und Performance-Künstler Franz Danksagmüller jun. wird an der Orgel spielen. Er tritt ab September eine Gastprofessur an der Royal Academy of Music in London an. Seine Schwestern Imana Zaffignani-Danksagmüller und Raphaela Danksagmüller sind an der Blockflöte zu hören. Vater Franz sen. wird an der Orgel spielen. Danach sind alle Konzertbesucher zu einer Agape eingeladen.

Am Sonntag, 29. Juli, 9.30 Uhr, findet ein großer Festgottesdienst mit Altbischof Maximilian Aichern statt. Musikalisch gestaltet wird die Messe vom Gesangsverein Harmonie und dem SMS-Chor, Franz Danksagmüller jun. an der Orgel und den Bläsern des Musikvereins St. Martin. Bei einem gemeinsamen Mittagstisch klingt das Jubiläumswochenende aus.

