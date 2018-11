Zahl "11" dominiert den Thermenlauf

GEINBERG. Laufsport: Der Startschuss für den Therme Geinberg Lauf fällt am 11. 11. um 11.11 Uhr.

Absolut wetterfest präsentierten sich im Vorjahr die Nachwuchsläufer, die traditionell den Therme Geinberg Lauf eröffnen. Bild: Furtner

Gerold Grubmüller vom TSV Mattighofen hat sich seinen ersten Sieg beim Therme Geinberg Lauf für einen besonderen Moment aufgehoben: Er feierte ihn im November 2017 beim Jubiläumslauf (20. Auflage). Ob der sportliche Maria Schmollner diesen Triumph heuer wiederholen kann, wird sich am Sonntag, 11. November, bei der 21. Auflage des Therme Geinberg Laufs – Medienpartner sind die OÖNachrichten – zeigen.

34:47 Minuten brauchte Grubmüller, um 2017 als Sieger des Hauptlaufs über zehn Kilometer das Ziel zu erreichen – auf einem roten Teppich. Den hatte Hauptorganisator Alois Petermaier anlässlich der Jubiläumsveranstaltung extra ausgelegt. Davor war der Läufer des TSV Mattighofen so oft Zweiter geworden, dass er die genaue Anzahl gar nicht kennt. Den zweiten Platz belegte im Vorjahr mit Josef Mair vom SV Lengau ebenfalls ein Innviertler.

Am 11.11. fällt der Startschuss zum diesjährigen Therme Geinberg Lauf. Wer bei diesem Spektakel, das Teil der Serie "Innviertel läuft" ist, dabei sein will, sollte sich schnell anmelden. Und so funktioniert es: schriftlich, telefonisch oder per Email an Alois Petermaier, Bogenhofen 51, 4963 St. Peter am Hart (Tel. 0650/364 1116; Mail: alpe@aon.at). Auch online können sich Interessierte für die 21. Auflage des Therme Geinberg Laufs anmelden: www.geinberg-thermenlauf.at.

9.45 Uhr fällt der erste Startschuss. Den Beginn machen beim Thermenlauf traditionell die Nachwuchsläufer. In den verschiedenen Altersklassen werden sie Distanzen von 580 bis 5300 Meter bewältigen. Die Frauen nehmen um 10.20 Uhr die 5,3 Kilometer lange Strecke in Angriff und um exakt 11.11 Uhr fällt – zeitgleich mit dem offiziellen Beginn der Faschingszeit – der Startschuss für den Hauptlauf über zehn Kilometer. Die beiden letztgenannten Distanzen zählen auch zum Grenzland Laufcup.

2 Menschen werden im Anschluss an den Lauf mit Nudeln der Marke Recheis aufgewogen: Die tagesschnellste Dame und jener Mann, der über zehn Kilometer als Erster die Ziellinie überquert. Welcher Teilnehmer mit Raschhofer-Bier aufgewogen wird, entscheidet das "Bierrad".

524 Läufer erreichten im Jahr 2017 das Ziel. Im Vorfeld gab es zwar mehr als 600 Anmeldungen, aber aufgrund des nasskalten Wetters blieben offenbar einige lieber zu Hause. "Es gibt immer ein paar Weicheier", scherzte damals Alois Petermaier vom Veranstalter LC Geinberg. Was den Sportler aus St. Peter trotzdem freute? "Wir hatten am Veranstaltungstag an die 50 Nachmeldungen. Für dieses eher bescheidene Wetter war das ein Wahnsinn." Am Ende mussten die Organisatoren sogar ein paar Startsackerl nachmachen, um all jene Läufer, die das Ziel erreichten, zu beschenken.

