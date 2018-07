XTREMEtour: Innviertler wollen vorne mitmischen

RIED/SCHÄRDING. Zwei Innviertler qualifizierten sich für die Outdoor-Challenge "4youCardXTREMEtour18" diesen Sonntag.

Unter den zwölf Teilnehmern, die ab kommenden Sonntag, 15. Juli, um den Sieg bei der XTREMEtour18 der 4youCard kämpfen, sind auch zwei Innviertler.

Aus Geinberg geht der 23-jährige Software-Entwickler Jakob Wegenschimmel für das Team "Energie AG" an den Start. Für das Team "OÖNachrichten" wird als jüngste Teilnehmerin die 18-jährige Schülerin Monika Kubai aus Schärding antreten.

In Zweierteams ist in verschiedenen Disziplinen wie Canyoning, Berglauf, Biken, Schwimmen, Kajak, oder Bergsteigen sportliches Geschick und vor allem Teamgeist gefragt. Wer am Ende den sechstägigen Bewerb gewinnt, bestimmt sowohl eine Fachjury als auch alle 4youCard-Fans.

Per SMS-Voting kann man täglich für seine Favoriten abstimmen. Unter der Nummer 0677 / 62 94 45 71 kam man für das Team "Energie AG" und unter 0677 / 62 94 45 56 für das Team der OÖN abstimmen.

"Ich erhoffe mir von der XTREMEtour, dass es eine Woche mit tollen Leuten wird, die mich an meine körperlichen Grenzen bringt", sagt Wegenschimmel und Kubai meint: "Ich erwarte mir ein unvergessliches Erlebnis von dem ich meinen Kindern und Enkeln später noch erzählen werde." (es)

