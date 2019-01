X-Cross-Langlauf: Landescup

EBERSCHWANG. Ein X-Cross-Landescup im Langlauf wird am Samstag, 12. Jänner auf einem Teil des Geländes des Eberschwanger Skilifts ausgetragen. X-Cross bedeutet, dass neben einem "Bergauf-Teil" auch Elemente wie eine Steilkurve, Riesentorlauf-Tore und Wellen sowie eine kleine Abfahrt zu meistern sind. Dazu gibt es eine "eigentliche Langlaufrunde".

Anmeldung bis Freitag

Trainingsmöglichkeit gibt es am Samstag von 16 bis 17 Uhr, die Rennen starten um 17 Uhr. Startberechtigt sind alle Interessierten, Nennschluss ist Freitag, 11. Jänner um 17 Uhr – via www.skizeit.at melden sich Vereine an, eine weitere Möglichkeit gibt es per E-Mail an otto.leodolter@loeffler.at.

