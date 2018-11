Wirtshaus Träger ist rauchfrei: "Auch die meisten Raucher haben Verständnis"

RIED. Man müsse die Zeichen der Zeit erkennen und reagieren, sagt Wirt Christian Träger.

Die Weißbierbrauerei im zweiten Stock war bis 1981 in Betrieb. Bild: Streif

"Es ist ein Wirtshaus, in dem sich alle Generationen und Gesellschaftsschichten treffen. Das ist mir auch sehr wichtig", sagt Christian Träger. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet der 45-Jährige im Wirtshaus, das seit 1932 in Familienbesitz ist.

Träger führt das Wirtshaus seit 2002 in vierter Generation. "Ich bin mehr oder weniger in der Gaststube aufgewachsen. Dass ich den Betrieb einmal übernehme, hatte ich anfangs eigentlich nicht vor, aber es ist anders gekommen", erinnert sich Träger, der sich nach seiner Matura in mehreren renommierten nationalen und internationalen Gastronomiebetrieben weiterbildete.

Auf die Frage, womit die Stammgäste sein Wirtshaus verbinden, antwortet Träger: "Ich glaube, unsere Gäste mögen die traditionelle Wirtshauskultur, das bodenständige Essen und das gute Bier."

Bis vor wenigen Wochen gehörte auch das Rauchen in der urigen Gaststube, die in den vergangenen fast 100 Jahren beinahe unverändert blieb, dazu. Damit ist seit 1. Oktober Schluss. "Geraucht wurde bei uns schon immer relativ viel, daher haben wir uns diese Entscheidung sehr gut überlegt", sagt Träger und fügt hinzu: "In den vergangenen Jahren wurden die Raucher aber spürbar weniger. Viele Hotelgäste, vor allem aus Deutschland und den USA, reagieren auf den Zigarettengeruch in der Gaststube sehr sensibel. Eigentlich bin ich ja fix von der längst überfälligen Umsetzung des gesetzlichen Gastronomie-Rauchverbots durch die Regierung ausgegangen. Nachdem hier leider wieder alles gekippt wurde, habe ich jetzt selber gehandelt."

Die Zeit für ein Rauchverbot in der Gastronomie sei nun wirklich reif. "Die Zeiten habe sich geändert, es geht ja nicht nur um die Gäste, sondern natürlich auch um die Mitarbeiter. Viele Stammgäste haben sich beschwert, warum bei uns noch immer geraucht werden darf", sagt Träger.

Erstes Fazit ist sehr positiv

Seit einem Monat wird beim Träger nicht mehr geraucht, das erste Fazit des Chefs fällt überwiegend positiv aus: "Ehrlich gesagt hatte ich schon ein wenig Bauchweh vor der Umsetzung. Natürlich gibt es ein paar Raucher, die sich beschwert haben, einige wenige kommen seither (vorerst) nicht mehr. Ein Gast hat mir nur gesagt, dass er mir gleich vorweg frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünsche, da er jetzt einmal eine Weile nicht mehr kommen werde. Der überwiegende Teil der Gäste, sicher mehr als 90 Prozent und darunter auch die meisten Raucher, haben aber vollstes Verständnis für die Entscheidung. Die Nichtraucher sind – wenig überraschend – sehr zufrieden mit der reinen Luft in der Gaststube."

Den Umstand, dass das Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie derzeit nicht weiter von der Regierung verfolgt wird, kommentiert Träger so: "Nachdem ich zu diesem Zeitpunkt schon entschieden gehabt habe, ein Rauchverbot einzuführen, war mir das dann relativ wurscht. Für uns passt es jetzt so, das ist das Wichtigste."

Ansonsten will der Rieder Kultwirt weiterhin auf die bewährten Erfolgsrezepte setzen. "Unseren Familienbetrieb gibt es jetzt seit mehr als 85 Jahren. Ich glaube, das lange Erfolgsgeheimnis ist, dass unsere Familie immer mit Leib und Seele und vollem Einsatz im Wirtshaus gearbeitet hat. Die Gäste wissen die Tradition und die Qualität unseres Wirtshauses zu schätzen", sagt Träger.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar MitDenk (15393) 06.11.2018 05:30 Uhr Es ist kein Geheimnis, dass nur noch ein paar Egoisten an den alten Regeln festhalten wollen.

Ansonsten wäre ein Volksbegehren nach dem Nichtraucherschutzgesetz gekommen.

Die fortschreitende Bildung der Menschen hält leider nicht jeder für gut.

Ein guter Artikel, der aufzeigt, was sich die breite Mehrheit wünscht. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema