"Wir hatten nicht gedacht, dass es so schnell geht"

MUNDERFING. "Forthuber im Bräu" hat schon nach einem halben Jahr eine Haube.

Positiv aufgefallen: Weinkennerin Doris Pfleger und Haubenkoch Christoph Forthuber Bild: Martin Huber

"Für uns ist das ganz überraschend gekommen, wir haben uns voll gefreut", sagt Doris Pfleger. Die Herkunft der 29-jährigen Weinfachfrau, die sich auch um Service, Ambiente, Personal und Buchhaltung kümmert, ist dabei unüberhörbar. Sie stammt aus der Steiermark. Der Gourmet-Führer Gault-Millau hat das "Forthuber im Bräu", im historischen Gemäuer direkt gegenüber der Katholischen Kirche in Munderfing gelegen, mit einer Haube ausgezeichnet, die OÖNachrichten berichteten bereits. Damit gibt es im Bezirk Braunau nach mehrjähriger Pause wieder ein Haubenlokal. Christoph Forthuber (30) aus Pischelsdorf hat den kulinarischen Schnellstart geschafft. Gelernt hat er sein Handwerk im Taubenkobel im Burgenland, im Mochi in Wien und im Tantris München. Erst im April hat das Paar das frisch renovierte Lokal übernommen.

"Wir hätten nicht gedacht, dass es so schnell geht", freut sich Pfleger. Ein Kontaktformular von Gault-Millau haben die jungen Gastronomen ausgefüllt. Wer dann zum Testessen in die stilvolle Stube gekommen ist, weiß Doris Pfleger nicht. Nur, dass es schon in den ersten Wochen nach der Eröffnung gewesen sein muss. Anhand der im Gault-Millau-Buch beschriebenen Speisen kann sie das nachvollziehen. Denn die stehen nicht mehr auf der Karte, die sich in kurzen Abständen verändert.

"Dass der Umkreis größer wird, aus dem die Gäste zu uns nach Munderfing kommen", erwartet sich die Gastronomin von der Hauben-Auszeichnung. Das Niveau zu halten, ist Ansporn für das Paar. "Die Innviertler mögen die Steirer", fühlt sich Pfleger in der neuen Heimat schon wohl und mag besonders das viele Grün in der Natur.

