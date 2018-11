Wieder Kinderpornos: Nun soll Mann für sechs Monate ins Gefängnis

INNVIERTEL. Laut Gericht Wiederholungstäter – Beschuldigter bestreitet und meldet Berufung an.

Beschuldigter hat gegen das Urteil sofort Berufung eingelegt, nun ist nächste Instanz am Zug. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Beweislage ist laut Gericht erdrückend – 8756 Dateien mit kinderpornografischen Darstellungen haben sich laut Gutachten auf Computern und Handy des Beschuldigten gefunden, so die Vorwürfe im Landesgericht Ried. Der Mann sei einschlägig vorbestraft und habe gleich nach seiner ersten Verurteilung weitergemacht.

Wie kamen Dateien auf Geräte?

Er wisse nicht, wie die Dateien auf seine Geräte gekommen seien, er habe das jedenfalls nicht gemacht, so der Beschuldigte: Möglicherweise habe sich jemand mit seinen Zugangsdaten eingeloggt und die Bilder hochgeladen. Bei seiner ersten Verurteilung seien 707 einschlägige Bilder gefunden worden, nun mehr als 8000 – wenngleich auch Kopien dabei sein dürften, so die Vorwürfe.

Gutachten eingeholt

Laut Gutachten gebe es einen Zusammenhang mit einer Datenplattform, auf der sich Pädophile austauschen. Dass sich der Angeklagte nicht erklären könne, wie die Dateien auf seine Geräte gekommen sind, sei unglaubwürdig, so die Staatsanwaltschaft. Der Anwalt des Beschuldigten hingegen sagt, es gebe keinen Beweis, dass sein Mandant die Dateien bewusst heruntergeladen hat: "Wir erhalten per E-Mail ständig Nachrichten, die wir nicht bekommen wollen." Das Gericht verhängt eine sechsmonatige, unbedingte Haftstrafe – gegen die der Beschuldigte Berufung eingelegt hat. "Noch verdichteter kann eine Beweislage wohl nicht mehr sein. Es liegt auf der Hand. Der Angeklagte hat nach seiner Verurteilung weitergemacht und alle zum Narren gehalten, Psychotherapie und Bewährungshilfe. Jetzt ist das Fass voll", so der Richter zur Urteilsbegründung.

