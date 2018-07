Weng ist und bleibt die Darts-Hochburg

INNVIERTEL. Darts: Die Undertakers aus Weng drückten vielen Ligen ihren Stempel auf.

Mit dem großen Abschlussturnier in Andorf wurde die Darts-Saison beendet. Bild: GEPA pictures

Mit dem Abschlussturnier und den Ehrungen der neuen Meister wurde die Darts-Saison in Andorf beendet. Diese Frühjahrsmeisterschaft war erneut geprägt von den starken Spielern aus Weng. In der höchsten Liga, der Champions Division, verteidigten die Undertakers aus Weng ihren Titel. Sah es zu Beginn der Saison noch nach einem "Solo" aus, mussten sie zum Ende der Meisterschaft doch noch zittern. Der Grund: Gegen Ende ging dem Serien-Meister offenbar die Luft aus. Schlussendlich durfte man aber – trotz der 5:9-Niederlage im Nachtragsspiel gegen die Future Darter aus Mining – über den Titel jubeln. Mit drei Punkten Vorsprung holte Weng wieder einmal die Trophäe.

Gesamtsieger aus Eggelsberg

Michael Obermüller (Dritter der Gesamt-Einzelwertung), Milos Milikovic (6.), Jonas Altenberger (9.), Lukas Doringer (12.), Gerhard Angermayer und Co. entschieden gut 65 Prozent aller Meisterschaftsspiele für sich. Vize-Meister Cola Weiss aus Eggelsberg brachte es auf knapp 64 Prozent. Sie stellten mit Klaus Stadler und Franz Wührer auch die beiden Erstplatzierten der Einzelwertung. Mario Maier landete in dieser Wertung auf dem vierten Rang.

In der 501 Masters Division Innviertel Süd C erkämpfte sich die zweite Mannschaft aus Weng den Meistertitel – und das mit einem respektablen Vorsprung von zwölf Punkten. Dahinter belegten die "Schlümpfe" aus Eggelsberg den zweiten Platz. Mit ihrer Treffsicherheit konnten die Undertakers II mehr als 67 Prozent der Spiele für sich entscheiden. Der Vizemeister schaffte 59 Prozent.

Nur knapp an Meistertitel Nummer drei scheiterten die Wenger in der Klasse 501 Double Out Innviertel Süd B. Dort mussten sie dem DC Jägermeister aus Pischelsdorf den Vortritt lassen. Lediglich ein Punkt trennte am Ende die beiden Rivalen. Pischelsdorf brachte es auf 60,71 Prozent gewonnene Spiele, Weng auf 60,12 Prozent.

22 Punkte "Respektabstand"

Ebenfalls spannend verlief die Meisterschaft in der 501 Double Out Division Nord B. Dort setzte sich der DC Excalibur (Ort im Innkreis) mit einem Punkt Vorsprung auf die Flying Eagles (ebenfalls aus Ort im Innkreis) an die Spitze. Den größten "Respektabstand" verschafften sich die Pitbull Darter aus St. Willibald. Sie hängten den Zweitplatzierten (Schärding, Samurai Fighter) gleich um 22 Punkte ab. Meistertitel gab es zudem für St. Pantaleon (DC Seestüberl), Ried (Torros Dart) und Mettmach (DC Mandy).

