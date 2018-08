Weltstar Anastacia ist am 14. August live in Burghausen

BURGHAUSEN. Weitere Topstars treten beim Burghauser Konzertsommer auf.

Den Veranstaltern ist es gelungen, die US-Sängerin Anastacia auf die weltlängste Burg zu holen. Bild: EPA

In der Grenzstadt Burghausen ist alles angerichtet für einen stimmungsvollen Konzertsommer 2018. In den ehrwürdigen Burgmauern werden ab 9. August mehrere internationale Stars zu sehen und hören sein. Den Auftakt macht die deutsche Pop-Sängerin Nena, die am Donnerstag, 9. August, den Besuchern einheizen wird. Das Konzert ist so gut wie ausverkauft.

Am 10. August werden unter dem Motto "I Am From Austria" die größten Hits aus 50 Jahren Austro-Pop präsentiert. Mit "Moop Mama" kommt am 11. August eine angesagte Brassband aus München auf die weltlängste Burg. Der Waffenplatz der Burg wird am 12. August zur Bühne für Kelly-Family-Star Michael Patrick Kelly.

US-Weltstar singt auf der Burg

Besonders groß ist die Vorfreude bei den Veranstaltern auf den Auftritt von Anastacia, die mit Hits wie "One Day In Your Life" oder "Paid My Dues" berühmt wurde. Karten für den Auftritt der 49-jährigen US-Sängerin im Rahmen ihrer "Evolution-Tour" am Dienstag, dem 14. August, gibt es noch. Einen Tag nach dem Weltstar aus den USA kommt der aktuell sehr erfolgreiche deutsche Pop-Sänger Wincent Weiss am 15. August in die Stadt an der Salzach.

Herbert Pixner und seine Band-Mitglieder treten am 16. August auf. Zum Abschluss wird das Werk "Carmina Burana", gesungen vom "euregio oratorienchor" am 17. August aufgeführt. Insgesamt rechnen die Veranstalter beim heurigen Konzertsommer mit mehr als 20.000 Besuchern.

Karten und Detailinformationen für die Veranstaltungen gibt es im Internet bei Veranstalter COFO unter www.cofo.de

