Weiter Aufregung um 20er-Tempolimit

RIED. Die Forderung von Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner lässt weiterhin die Wogen hochgehen.

Zumindest auf dem Rieder Hauptplatz kann in der Begegnungszone nur selten schneller als 20 km/h gefahren werden.

Die Forderung des Rieder Grünen-Stadtrats Lukas Oberwagner im OÖN-Interview nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h in der vor drei Jahren geschaffenen Begegnungszone lässt in Ried weiter die Wogen hochgehen. In den sozialen Netzwerken und auch auf nachrichten.at äußerten zahlreiche Personen ihren Unmut über die Pläne des 32-Jährigen.

Auch innerhalb der Rieder Wirtschaft dürfte die Verärgerung darüber durchaus beträchtlich sein. Es gehe um das Image als Einkaufsstadt, das dadurch gefährdet sei, so die Argumentation.

Rückendeckung bekommt Oberwagner von seinem Vorgänger als Rieder Verkehrsstadtrat, Max Gramberger, dem Bezirkssprecher der Grünen. "Die Reaktionen auf den Vorschlag von Oberwagner zeigen, wie autokonzentriert manche Leute immer noch denken. Leider wird durch die relativ hohe erlaubte Geschwindigkeit zu viel durch die Innenstadt abgekürzt", sagt Gramberger. Dabei sei – durch den "inneren Ring – ein Ausweichen auf Straßen mit erlaubten 50 km/h möglich geworden. Bei vernünftiger Betrachtung müsse allen, die die Innenstadt benutzen, klar sein, dass die Fußgänger absoluten Vorrang haben müssten.

Dann würden Radfahrer und die Autofahrer folgen. "Diese Reihenfolge ist in der Straßenverkehrsordnung auch eindeutig so geregelt. Und dazu würde eine 20-km/h-Regelung klar beitragen", so Gramberger gegenüber den OÖNachrichten. In anderen Städten funktioniere so etwas schließlich auch. "Ich bin gespannt, ob die Stadt Ried so etwas noch einmal schaffen wird", so Gramberger.

