Weil Katze "Luna" nicht stubenrein war: Besitzer setzte sie im Nachbarort aus

SCHÄRDING. Katze wurde wohlauf gefunden: Innviertler vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen.

"Luna war sicher keine klassische Hauskatze. Wenn wir über das Wochenende unterwegs waren, dann war sie im Freien", sagt der Angeklagte zu Richter Andreas Rumplmayr. Für den Herrn Rat und Staatsanwältin Ernestine Heger ist dieser Fall sicher nicht alltäglich. Angeklagt ist der Mann aus dem Bezirk Schärding wegen Tierquälerei.

Der Fall ist kurios: In seinem Eingangsplädoyer schildert Christoph Danner, der Anwalt des Innviertlers, den Vorfall.

2014 habe die Familie des dreifachen Vaters zwei Katzen von einem Verein für Streunerkatzen übernommen. Eine der Miezen sei unproblematisch in der Haltung gewesen, bei einer anderen sei leider genau das Gegenteil eingetroffen. "Obwohl die beiden angeblich Schwestern sind", so der Verteidiger.

Immer wieder hat das Tier im Haus uriniert, insgesamt fünf Kindermatratzen und sogar Böden im Haus hätten deswegen ausgetauscht werden müssen, so Danner. Schließlich wurde ausgemacht, dass der Verein das Tier wieder aufnimmt. Einige Tage zuvor wurde es dem Innviertler aber zu viel. Beim Verlegen eines neuen Bodens erledigte die Katze erneut ihr Geschäft. "Es ist ihm zu viel geworden, er hat die Katze genommen, ist ins Auto gestiegen und hat sie ein bis zwei Kilometer von seinem Haus entfernt ausgesetzt", so der Verteidiger. Als der Verein darauf aufmerksam wurde, folgte eine groß angelegte Suchaktion, sogar ein Suchhund wurde organisiert.

Schließlich wurde das Tier wohlauf gefunden. "Mein Mandant hat 450 Euro für den Einsatz des Suchhundes bezahlt, dem Verein hat er weitere 150 Euro gespendet. Ihn als Tierquäler hinzustellen, ist völlig falsch", sagt Danner, der den Rettungseinsatz für völlig übertrieben hält. "Was da passiert ist, hat mich weniger an Katze Luna erinnert, als eine Rettungsaktion in einer Höhle."

Auf die Befragung der Obfrau des Vereins verzichtet Rumplmayr. Der Verteidiger ersucht um einen Freispruch. "Sollte ein solcher nicht infrage kommen, ersuchen wir um eine Diversion."

Für Richter Andreas Rumplmayr ist die Sache aber klar: Er spricht den Mann aus dem Bezirk Schärding vom Vorwurf der Tierquälerei frei. "Der objektive Tatbestand der Tierquälerei ist aus meiner Sicht in keinster Weise erfüllt." Die Katze sei schließlich in ihrem "Vorleben" eine klassische Streunerkatze gewesen. Daher hätte diese auch im Freien leben können. Staatsanwältin Ernestine Heger akzeptiert den Freispruch, das Urteil ist rechtskräftig.

"Luna" und auch ihre Schwester wurden übrigens nach dem Vorfall vom Verein für Streunerkatzen wieder aufgenommen.

