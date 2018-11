Was Hänschen nicht lernt...

BRAUNAU. Kinder schnupperten bei den KET-Tagen in die Welt der Technik.

Ein Highlight: Mit dem 3D-Drucker wurden Skulpturen aus Knetmasse „gedruckt“. Bild: lp

Kreative Köpfe sind dieser Tage in der Wirtschaftskammer Braunau zu Besuch, bei den "Kinder erleben Technik" (KET)-Tagen. Die mobile Ausstellung des Vereins "Otelo" sollte Kindern von vier bis acht Jahren zeigen, "wo der Hammer hängt".

"Früher haben die Kinder zuhause noch mehr geholfen. Am Hof sowieso, aber auch in der Garage, im Garten, in der Werkstatt", sagt Hausherr und Leiter der WKO Braunau, Klaus Berer. "Ich denke, dass das heutzutage nicht mehr oft vorkommt." Obmann der WKO Braunau, Klemens Steidl, stimmt zu: "Hintergrund der KET-Tage solle sein, Kinder spielerisch wieder zur Technik zu bringen. So werden Potenziale früh erkannt und Interesse und Begeisterung geweckt."

Projektleiter Martin Hollinetz führt durch die Ausstellung. Viele Kinder hätten zuvor noch nie ein echtes Werkzeug in Händen gehalten, sagt er. "Hier dürfen und sollen sie sich technisch austoben."

Learning by doing

An einer Station werden technische Geräte auseinandergeschraubt, Kabeln durchgeschnitten und Platinen demontiert. Kindergartenpädagogin Irmgard Martzy-Müller hilft beim Recyceln der "Innereien". "Die Kinder dürfen hier Gerätschaften, die sie von zuhause kennen, in ihre Einzelteile zerlegen."

Ein Eck weiter tritt Leonie in die Radpedale und bringt damit die Lichter im Puppenhaus zum Leuchten. Währenddessen jagt Nora die Eisenspäne mit dem Magneten von einem Eck ins andere und Kollege Benjamin druckt mit dem 3D-Drucker Skulpturen aus Knetmasse. "Bei der Drechselwerksatt nehmen wir kein Holz, das wäre zu gefährlich", sagt Hollinetz, "aber mit Kerzenwachs dürfen die Kids hantieren." Es gibt auch eine Station zum Thema Wasserkraft und Energiegewinnung. Ein Mädchen kurbelt eifrig am Wasserrad, Kindergartenpädagogin Natascha Mayr schaut zu und sagt: "Die Kinder haben ihre Freude und bekommen einen ersten Zugang zur Welt der Technik. Auch Mädchen sind interessiert am Schrauben, Schneiden, Werkeln."

Die KET-Forschungswoche fand von 13. bis 21. November in der WKO Braunau statt. 300 Kinder nahmen daran teil. Die einzelnen Stationen werden auch an Schulen und Kindergärten verliehen.

