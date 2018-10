Warum gibt die Kuh Milch und muss sie auch am Sonntag gemolken werden?

BRAUNAU. Braunauer Volksschüler tauchen in die vielfältige Welt der Landwirtschaft ein.

Die Schüler waren mit Begeisterung beim Tag der Landwirtschaft dabei. Bild: mahu

Was muss passieren, damit die Kuh Milch gibt: drei Jahre alt sein, ein Kalb bekommen oder ganz viel Kraftfutter fressen? "Das ist wie bei der Mama, wo am Busen das Baby saugt", weiß eine Volksschülerin genau und stellt sich beim "Eins-zwei-oder-drei"-Milchquiz aufs richtige Feld. Beim Tag der Landwirtschaft in der Bezirksbauernkammer erhielten zwölf Volksschulklassen aus Braunau einen umfangreichen Einblick in die Landwirtschaft.

Was Kühe fressen, wie sie verdauen und dass sie – anders als wir – vier Mägen haben, wurde den Kindern erklärt. Für manche war es neu, einige wussten um die Besonderheit der Wiederkäuer bereits Bescheid, weil sie das schon in der Schule gelernt hatten. Mit Begeisterung waren die Schüler beim Eierspeismachen dabei. Hast du das schon einmal gemacht? "Nein, aber einen Rückwärtssalto", sagt Jonas und wechselt flott zum Sport. Den Kindern die Landwirtschaft mit allen Sinnen näher bringen und die Produkte sowie die Arbeit, die dahinter steckt, wertzuschätzen, sind die Absichten dieses Aktionstages, sagt Josef Detzlhofer, Leiter der Bezirksbauernkammer.

Über Kühe und Mitarbeiter

Wie kommt die Milch in die Schachtel und warum erhalten die Kühe gelbe "Ohrringerl" und wie schmeckt eigentlich Gerste? Seminarbäuerinnen und Bäuerinnen, die "Schule am Bauernhof" anbieten, informieren, die Kinder probieren. "Die Nachfrage war sehr groß, wir mussten sogar leider einer Schule absagen", sagt Organisatorin Helene Kücher von der Bauernkammer.

Einen Betrieb mit 50 Milchkühen führt Karin Baumann-Wetzlmaier in Tarsdorf. Dass die Kühe zweimal am Tag – ja, auch am Sonntag – gemolken werden wollen, erklärt sie den Kindern. "Und an meinem Geburtstag? Was glaubt ihr?", fragt sie. "Da nicht, du hast doch 50 Mitarbeiter", sagt ein Bursch und zuckt mit den Schultern. Nach sechs Stationen war Schluss mit dem Eintauchen in die bunte Welt des Bauers. "Es war super. Bauer möchte ich trotzdem keiner werden, ich spiele lieber Fußball", sagt Denis, der derweil einen Ball aus Filz – gefilzt wurde nämlich auch – rollt.

