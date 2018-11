Wann Details zu Konzept?

Busterminal-Bau in Ried Bild: sedi

Die seit Jahren erwartete Einführung eines Regionalverkehrskonzepts zur Verbesserung des Öffi-Angebots soll per Fahrplanwechsel im Dezember erfolgen – es gebe für den Bezirk Ried aber noch immer keine online verfügbaren Daten zu den genauen Linienführungen, so der Bezirkssprecher der Rieder Grünen, Max Gramberger.

"Die Leute haben ein Recht zu erfahren, wie es mit den Öffis im Bezirk weitergeht", so Gramberger in Richtung des zuständigen Landes-Ressorts." Es sei notwendig, zeitgerecht Details zu erfahren. "Wir können im ländlichen Bereich meist nicht auf das Auto verzichten. Aber der öffentliche Verkehr sollte so gut sein, dass in vielen Familien das Zweitauto eingespart werden kann." Neben dem Rieder Bahnhof wird, wie berichtet, ein neues Busterminal errichtet.

