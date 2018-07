"Waldrapp-Killermast": Überbau soll Stromtod seltener Tiere verhindern

BURGHAUSEN/HOCHBURG-ACH. Fünf Waldrappe auf Innviertler Strommast getötet – Netzbetreiber hat rasch reagiert.

Oliver Habel vom Waldrapp-Team Bild: Waldrappteam

Ihre Art ist vom Aussterben bedroht – nachdem nun auch noch fünf Waldrappe aus einem Aufzuchtprogramm auf einem Strommast in Hochburg-Ach durch Stromschlag getötet wurden, hat der Netzbetreiber den Mast nun durch einen Überbau für die Tiere, die dort regelmäßig rasten, gesichert.

Waldrappe waren in Europa einst weit verbreitet, doch bereits im 17. Jahrhundert wurden sie aufgrund intensiver Bejagung praktisch ausgerottet. Heute gibt es von den Vögeln weltweit noch einige Hundert Exemplare. Ausgehend vom Almtal und von Burghausen versuchen Biologen, Waldrappe bei uns wieder anzusiedeln. Die größte Herausforderung war es dabei, den Zugvögeln den alljährlichen Flug über die Alpen beizubringen. Denn Waldrappe geben dieses Verhalten von Generation zu Generation weiter.

In den vergangenen Jahren gefährdeten illegale Jäger in Italien das aufwendige Programm. Nun stellen sich Strommasten im Innviertel als Todesfalle für die Vögel heraus. Am 21. Juli starben gleichzeitig vier Waldrappe im Gemeindegebiet von Hochburg-Ach auf einem bis vor kurzem ungesicherten Stom-Mittelspannungsmast durch Stromschlag – die Tiere stellten einen tödlichen Kurzschluss zwischen Leitung und Mast her. Tags darauf wurde derselbe Mast einem weiteren Waldrapp zum Verhängnis – nun ist der Mast dank des Netzbereibers mittels Überbau-Isolierung gesichert.

Zudem sei in einem Gespräch zwischen Vertretern des Netzbetreibers und den Waldrapp-Wiederansiedlungsprojektbetreibern als gemeinsames Ziel die Sicherung gefährlicher Masten im gesamten Gemeindegebiet von Hochburg-Ach bis zur nächsten Brutsaison 2019 definiert worden, so Waldrapp-"Teamchef" Johannes Fritz.

Der Verlust von fünf Tieren innerhalb weniger Tage lässt den Bestand in Burghausen von 21 auf 16 Tiere sinken. "Unsere Wildpopulation wird durch diesen Vorfall nicht akut gefährdet, immerhin umfasst sie inzwischen mehr als 100 Tiere. Aber die weitere Entwicklung der Burghauser Brutkolonie ist beeinträchtigt", so Projektmitarbeiter Oliver Habel.

"Die Gefahr von ungesicherten Strommasten für Großvögel ist seit langem bekannt. Aber erst Projekte mit umfassendem elektronischen Monitoring, wie unser Waldrapp-Projekt, zeigen, in welch erschreckendem Umfang Großvögel wie der Waldrapp durch Stromschlag umkommen. Es ist davon auszugehen, dass durch das flächendeckende Netz an Mittelspannungsleitungen auch die Bestände von anderen Arten wie Milane, Störche oder Uhus in ähnlichem Umfang dezimiert werden", sagt Johannes Fritz.

Er danke dem Netzbetreiber für die rasche Sicherung des betreffenden Masts und sei zuversichtlich, dass im Gemeindegebiet von Hochburg-Ach umfassend gesichert werde, so Fritz. "Zu danken ist auch der Gemeindeleitung von Hochburg-Ach, der Stadtverwaltung von Burghausen und der regionalen Jägerschaft, die sich spontan für sofortige Sicherungsmaßnahmen engagiert haben."

