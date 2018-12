Vor Liga-Debüt 2019: Große Euphorie bei den Footballern der Gladiators Ried

RIED. Die Heimspiele der Gladiators werden im Rieder Leichtathletik-Stadion ausgetragen.

Großes Zuschauerinteresse herrschte schon bei den Freundschaftsspielen der Rieder Footballer Bild: Kaufmann

"Jeder von uns brennt schon darauf, endlich in der Meisterschaft zu spielen", sagte Thomas Vielsecker von den Gladiators Ried im Oktober 2017 im OÖN-Gespräch. Jetzt, ein Jahr später, stehen die Rieder Footballer tatsächlich kurz vor ihrer Debüt-Saison in der Liga des österreichischen Football-Verbandes. Dementsprechend groß ist die Vorfreude beim Trainerteam und den Spielern.

Was vor mehr als vier Jahren unter der Regie von Raffael Gruber mit zwei Bällen und wenigen Spielern auf einem Sportplatz in Neuhofen im Innkreis begann, ist mehr und mehr gewachsen.

Raffael Gruber, Markus Größlhuber, Julian Berger

Mittlerweile kann Headcoach Gruber auf einen Kader von rund 60 Spielern zurückgreifen, drei Mal pro Woche wird trainiert, die Euphorie und der Einsatz der Spieler sind groß. Der Verband war von der Organisation bei den Freundschaftsspielen, zu denen bis zu 500 Besucher kamen, angetan, rasch wurde grünes Licht für den Einstieg in den Ligabetrieb im Frühling 2019 erteilt. Daran, dass man die Bedingungen für die Aufnahme in die Meisterschaft nicht erfüllen würde, hat man bei den Verantwortlichen der Gladiators nie gehabt. "Unsere Planungen waren intensiv, wir haben uns auf alles gut vorbereitet", betonen Gruber und General-Manager Markus Größlhuber.

Die Gladiators beginnen in der Division Four West, der fünfthöchsten Liga. Gegner werden die Salzburg Bulls 2, die Huskies Wels, die Steelsharks Linz 2 und die Pongau Ravens sein. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für die Halbfinal-Play-offs und haben Chancen auf den Aufstieg.

"Es ist zwar unser erstes Jahr in der Liga, aber wir setzen uns die Qualifikation für das Play-off als Ziel", sagt Offensiv-Koordinator Julian Berger. Die Vorbereitungsspiele hätten gezeigt, dass man absolut wettkampftauglich sei.

Heimspiele im Rieder Stadion

Viel härter als die sportlichen Auflagen des Verbands zu erfüllen war der Kampf für eine Heimspielstätte. Jetzt konnte aber auch dafür eine optimale Lösung gefunden werden. Die Gladiators werden die Heimpartien in der Meisterschaft im Rieder Leichtathletik-Stadion austragen. Lange sah es nicht danach aus, die Widerstände waren, unter anderem aus Sorge um den Rasen, groß.

"Seit wir vor fast fünf Jahren den Verein gegründet haben, war unser großes Ziel, irgendwann einmal in diesem Stadion spielen zu können", sagt Gruber. Der Dank des Vereins gelte in erster Linie der SP Ried, die sich vehement für die Interessen der Gladiators eingesetzt habe. "Vor allem Michael Steffan, Michael Kirchmayr, Peter Stummer und Vizebürgermeisterin Gabi Luschner (VP) gilt unser Dank. Aber auch die Sportunion Ried, vor allem Roman Lutz, haben sich für uns stark gemacht", betont Gruber.

Das erste Heimspiel bestreiten die Gladiators am 27. April 2019 gegen die Huskies Wels. Am 25. Mai geht es gegen die Salzburg Bulls, am 6. Juli gegen die Pongau Ravens. Alle Informationen über die Gladiators findet man auf deren Facebookseite: facebook.com/gladiators.ried

