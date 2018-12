Von "schwarzen Gazellen" und eisernen Träumern

INNVIERTEL. Laufsport: Kenianer dominieren seit Jahren den Silvesterlauf in Peuerbach – Auch Andrea Mayr träumt von einem Podestplatz.

Die Kinder eröffnen auch in diesem Jahr den Internationalen Raiffeisen Silvesterlauf in Peuerbach. Bild: eventfoto/Maringer

Kenia gegen den Rest der Welt: Es ist das ewige Duell im Laufsport, das durch die Vormachtstellung der "schwarzen Gazellen" immer wieder aufs Neue befeuert wird. Läufer aus dem ostafrikanischen Hochland dominieren seit Jahrzehnten die Weltspitze im Langstreckenlauf. Sichtbar wird das auch in Peuerbach, wo der Int. Raiffeisen Silvesterlauf jedes Jahr nicht nur der breiten Masse, sondern auch der Weltspitze im Laufen eine Bühne bietet. Die winterlichen Temperaturen kommen den Afrikanern zwar nicht entgegen, dennoch sind die Siegerlisten von Peuerbach gut gefüllt mit kenianischen Namen.

Isiah Koech und Davis Kiplangat sind es, die heuer bereits in den Startlöchern stehen. Koech kommt unter anderem als WM-Dritter (2013) und Olympia-Fünfter (2012) im 5000-Meter-Lauf nach Peuerbach, der erst 20-jährige Kiplangat ist heuer als Siebenter der Weltjahresbestenliste im 10-Kilometer-Straßenlauf ein ganz heißer Favorit auf den Silvesterlaufsieg.

Bei den Damen wird es zu einem spannenden Duell Kenia gegen Deutschland kommen. Mit Alina Reh konnte heuer das größte deutsche Lauftalent der letzten Jahre für den Int. Raiffeisen Silvesterlauf Peuerbach – Veranstalter ist die IGLA long life – gewonnen werden. Reh ist erst 21 Jahre alt und hat heuer bei den Europameisterschaften in Berlin Platz vier über 10.000 Meter geholt. Erst im Oktober hat sie noch einen neuen Deutschen Rekord in der Klasse U23 im 10-Kilometer-Straßenlauf aufgestellt, ebenso im Halbmarathon mit einer Zeit von 1:09,29 Stunden.

Mayr und ihr Traum vom Podest

Aus heimischer Sicht ist es einmal mehr die vielfache Berglauf-Weltmeisterin und Staatsmeisterin Andrea Mayr, die ihren Traum von einer Stockerl-Platzierung in Peuerbach noch nicht aufgegeben hat und daher auch am Montag, 31. Dezember, alles geben wird, um die rot-weiß-roten Farben hochzuhalten. Erstmals wird sich in Peuerbach heuer eine Triathletin unter die Lauf-Asse mischen: Julia Hauser, Olympiateilnehmerin in dieser Sportart.

Insgesamt werden Athletinnen und Athleten aus rund zehn Nationen in Peuerbach am Start sein. Eine besondere Premiere stellt die Teilnahme von Hamish Carson dar: Mit ihm ist erstmals in der Silvesterlaufgeschichte ein Top-Athlet aus Neuseeland mit dabei.

Volkslauf für alle

Männer und Frauen starten gemeinsam im Volkslauf, der über acht Silvesterlaufrunden (6.800 Meter) führt. Es gibt eine Teamwertung und eine eigene Peuerbacher-Wertung. Unter allen Teilnehmern, die sich bis zum 29. Dezember 2018 voranmelden, wird eine sechstägige Rom-Reise im Wert von 875 Euro, gespendet von Heubergerreisen, verlost. Der Startschuss zum Volkslauf fällt um 12.40 Uhr. Informationen und Anmeldung unter www.silvesterlauf.at.

Münster mischt wieder mit

Gelaufen wird am letzten Tag des Jahres 2018 auch in Aurolzmünster. Dort findet am Montag, 31. Dezember, ab 13.30 Uhr, bereits zum 15. Mal der Silvesterlauf statt. Gelaufen (oder gewalkt) wird auf einer sieben Kilometer langen Runde. Weitere Informationen und Anmeldung online: www.munsterer-silvesterlauf.webnode.at.

