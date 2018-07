Von Burgfesten bis Stille-Nacht-Landesausstellung

INNVIERTEL. In wenigen Wochen beginnt die überregionale Landesausstellung zum Thema 200 Jahre Stille Nacht.

Burghausen – Fest auf weltlängster Burg mit Tausenden Besuchern Bild: OON

Jede Menge Angebot im Bereich des Tourismusverbands Seelentium vom Oberen Innviertel bis zum angrenzenden Salzburg und Bayern: In wenigen Wochen beginnt die überregionale Landesausstellung zum Thema "200 Jahre Stille Nacht".

Mit Grubers Geburtsort Hochburg-Ach, dem Entstehungsort des Liedes Arnsdorf in Salzburg sowie mit Burghausen, wo der Komponist einst das Orgelspiel erlernt hat, gehören gleich drei wichtige Stille-Nacht-Orte zur Dreiländerregion Seelentium.

Arnsdorf startet am 30. September mit der Eröffnung der Ausstellung "Franz Xaver Gruber als Lehrer" im Stille-Nacht-Museum sowie mit der Aufführung der Gruber-Hochzeitsmesse in der Wallfahrtskirche Maria im Mösl in diese Landesausstellung. Eine andere Art von Musik steht vom 16. bis 19. August in Mattighofen im Mittelpunkt: beim NYC Musikmarathon unter dem Motto "Big Apple im Innviertel" stehen verschiedene Events, vor allem aber auch Workshops für Big Band, Jazz-, Pop- und Gospelmusik auf dem Programm.

Wer es lieber besinnlich mag, besucht am 27. Juli beim Holzöstersee und am 18. August beim Wöhrsee Weisenbläser-Veranstaltungen. Natürlich wird im Sommer auch kräftig gefeiert, so der Verband – etwa beim Mattighofener Vespa-Tag am 14. Juli, beim Waldfest in Franking (19.–22. Juli), beim Holzfreunde-Sommerfest in Gundertshausen (21. Juli), beim Stadtfest in Tittmoning (28. Juli), beim Sommerfest in St. Georgen (17.–19. August), beim grenzübergreifenden Brückenfest von Hochburg-Ach und Burghausen (25. August) oder beim 115. Gründungsjubiläum des Kameradschaftsbundes Geretsberg (15./16. September).

Fest auf weltlängster Burg

Beim historischen Burgfest auf der weltlängsten Burg in Burghausen vom 13. bis 15. Juli und bei den historischenen Burgtagen in Tittmoning am 8. und 9. September halten Ritter und allerhand mittelalterliche Lagerleut Einzug.

Bierig: Ein Konzertpicknick mit der Philharmonie Salzburg am 8. September im Biergut Wildshut in St. Pantaleon.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema