Volleyball-Bundesliga: UVC Ried zwingt Graz mit 3:2 in die Knie

RIED. In einem hart umkämpften und spannenden Spiel setzte sich der UVC Weberzeile Ried am Samstagabend mit 3:2 gegen den UVC Graz durch.

Die Rieder dürfen über den dritten Saisonsieg jubeln Bild: Franz Kaufmann

„Wenn jeder von uns sein Leistungspotenzial abruft, dann sind wir vor den heimischen Fans sicher für die eine oder andere Überraschung gut“, sagte Wolfgang Puttinger, Manager des UVC Ried, vor dem ersten Saison-Heimspiel gegen Graz. Puttinger sollte Recht behalten.

Die Innviertler begannen allerdings nervös, der erste Satz ging mit 20:25 an den Tabellendritten aus der Steiermark. Im zweiten Durchgang schlugen die Rieder, die den dritten Satzball zum 27:25 verwerteten, zurück. Vor den Augen des ehemaligen Rieder Trainers Alex Prietzel verloren die Innviertler den dritten Durchgang mit 20:25. Mit dem Rücken zur Wand zeigte das Team von Trainer Dominik Kefer dann viel Moral und spielerische Klassse. Im entscheidenden fünften Satz behielten die Rieder mit 15:13 die Oberhand, der Jubel bei den mehr als 300 Fans war groß. Mit diesem Sieg kletterten die Rieder auf den vierten Platz. In der Tabelle haben die letzten vier Teams derzeit acht Punkte. Ried hat allerdings zwei Spiele weniger bestritten als Klagenfurt, Amstetten und Weiz.

Die Entscheidung im vierten Satz

„Nach den sechs Auswärtsspielen hat sich jeder gefreut, endlich vor den eigenen Fans spielen zu können. Dieser Sieg, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war, gibt uns viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben“, sagte UVC-Ried-Spieler Felix Breit im OÖN-Gespräch nach dem Match.

„Es war durch und durch eine Willensleistung“, sagte Trainer Dominik Kefer nach dem hart umkämpften Sieg. Von der Stimmung in der Messehalle 18 zeigte sich Kefer begeistert. „Man merkt, dass die Burschen mit diesem Heimvorteil über sich hinaus wachsen können. Ich bin wirklich stolz auf diese Leistung.“ Am Sonntag kommt der ungeschlagene Tabellenführer Aich/Dob in die Messehalle 18. „Wir können befreit aufspielen und haben überhaupt nichts zu verlieren“, sagt Kefer. Es ist das dritte Spiel in dieser Woche. „Man merkt, dass die Spieler müde sind, aber wir werden alles versuchen“, sagte Kefer. Spielbeginn am Sonntag gegen Aich/Dob ist um 16 Uhr.

Die Rieder verwandelten den ersten Matchball

Foto: Franz Kaufmann

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema