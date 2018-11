Volleyball-Bundesliga: UVC Ried setzt auf den Heimvorteil

RIED. Heimspiel-Doppelback für den UVC Weberzeile Ried in der Messehalle 18.

Die Rieder freuen sich auf die Spiele vor den eigenen Fans Bild: GEPA pictures/ Matic Klansek

Die „Auswärtstournee“ des UVC Weberzeile Ried in der Volleyball-Bundesliga ist vorerst vorbei. Da die Messehalle 18 den Innviertlern nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht, musste das Team von Trainer Dominik Kefer die ersten sechs Saisonspiele in der Fremde absolvieren. Mit zwei Siegen und vier Niederlagen gibt es für die Rieder noch viel Luft nach oben, zumal man heuer mit einigen Profis an den Start geht und sich der Blick grundsätzlich in Richtung obere Tabellenhälfte richtet.

Vor allem mit den zwei Niederlagen in Klagenfurt haderte man beim UVC Ried, zuletzt konnte man beim Meister Aich/Dob immerhin einen Satz holen – ein Achtungserfolg. „Ich bin vom Potenzial hier in Ried überzeugt“, sagt Trainer Kefer. Um den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren, sollten die Innviertler in den kommenden Spielen vor eigenem Publikum punkten, das Programm hat es jedoch in sich.

Graz und Aich/Dob kommen nach Ried

Am Samstag, 24. November kommt der Tabellendritte UVC Graz um 18 Uhr bei freiem Eintritt in die Messehalle 18. Am Sonntag, 25. November, gastiert der ungeschlagene Tabellenführer und Champions-League-Teilnehmer Aich/Dob in Ried. Obwohl die Innviertler die vergangene Saison auf dem letzten Platz beendeten, ist die Volleyball-Euphorie in Ried ungebrochen. Das Publikum des einzigen Bundesligisten aus Oberösterreich hat sich in der Liga als eines der lautstärksten einen Namen gemacht. „Die Atmosphäre hier in Ried ist großartig“, freut sich Trainer Kefer auf die Heim-Premiere.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema