Viel Hilfe aus Braunau für bedürftige Partnerschulen

BRAUNAU. HTL Braunau legt sich für Partner ins Zeug.

Projekte werden vor Ort umgesetzt – und auch Freundschaften geschlossen. Bild: (HTL)

Sogar das Preisgeld des Stille-Nacht-Friedenspreises in Höhe von 5000 Euro, der im November an die HTL Braunau ging, hat die Innviertler Technikerschmiede an ihre Partnerschule in Uganda gespendet. Dazu kommen weitere Aktionen wie Aufbauhilfe vor Ort. Im Sommer wurden unter anderem die Installation von LED-Campus-Beleuchtungskörpern sowie der Aufbau eines Netzwerkes für einen neuen Computerraum vorgenommen.

In Uganda werde momentan die Infrastruktur der Schule deutlich verbessert. Einige Räumlichkeiten, unter anderem Werkstätten und ein Computerraum, wurden 2018 geschaffen.

Kleinere Projekte im Solarbereich und im Bereich der Unterbringung wurden ebenfalls durchgeführt. Im Zuge eines großen Projektes sind für 2019 der Ausbau und die Ausstattung der Werkstätte vorgesehen – Planung und Projektanträge wurden hierfür bereits abgeschlossen, die erste Ausbauphase wird 2019 starten.

Zu einer weiteren Partnerschule in Nicaragua wurde wieder ein Container mit unterschiedlichen Ausstattungsgegenständen und technischen Utensilien versandt.

Momentan werde im Rahmen einer Diplomarbeit an einem E-Lastenfahrrad gearbeitet, wobei ein modularer Aufbau und Komponenten im Vordergrund stehen, die auch in weniger entwickelten Ländern erhältlich sind.

Auch nach dem Schulabschluss aktiv: Felix Kreilhuber war bis Juni 2018 Zivildiener der Schulpartnerschaft – seit Mitte September kümmern sich Christian Mrnik und Philipp Zagar als Zivildiener um den Kontakt nach Lateinamerika und Afrika.

