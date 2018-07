Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 33-Jähriger gefasst

BRAUNAU AM INN. Am Freitag beging ein bisher unbekannter Autofahrer nach einem Unfall mit einem Motorrad-Lenker Fahrerflucht. Am Sonntag konnte der 33-jährige von der Polizei ausgeforscht werden.

Symbolbild Bild: Volker Weihbold

Bereits letzten Freitag (13. Juli) kam es auf einer Landstraße im Bereich Aicheck (Bezirk Braunau am Inn) zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Dabei streifte ein 33-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Braunau am Inn mit seinem Auto den Seitenspiegel sowie den Arm eines entgegenkommenden Motorradlenkers. Der Autofahrer war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich zu weit auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Der 26-jährige Motorradfahrer fuhr daraufhin in den Graben, kam dort zu Sturz und verletzte sich am Arm. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Durch Seitenspiegel überführt

Der Autolenker setzte nach dem Unfall seine Fahrt unvermittelt fort. Am Unfallort blieb jedoch ein Seitenspiegel zurück. Dieser konnte nach Ermittlungen der Polizei eindeutig einer bestimmten Automarke zugeordnet werden. Schließlich konnte am Sonntag das Unfallfahrzeug ausgeforscht werden. Der 33-jährige Lenker aus dem Braunau ist geständig den Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen zu haben. Gegen ihn wird Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis sowie bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn erstattet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema