Verkäuferin im Geschäft mit Messer bedroht?

INNVIERTEL. Beschuldigter wurde vom räuberischen Diebstahl freigesprochen, aber wegen Diebstahls zu Haftstrafe verurteilt.

Im Schwurgerichtssaal wurde der Mann zu 15 Monaten teilbedingter Haft verurteilt. Bild: Weihbold

Bewacht von einem Beamten der Justizwache betritt der 27-jährige Angeklagte aus Georgien den Schwurgerichtssaal in Ried. Staatsanwältin Petra Stranzinger wirft dem Mann räuberischen Diebstahl und gewerbsmäßigen Diebstahl vor. Die Taten sollen allesamt im Jänner 2018 verübt worden sein. 110 Euro monatlich habe er in seiner Heimat für das Verkaufen von Ladegeräten verdient, gibt der Mann via Dolmetscher zu Protokoll.

Verkäuferin bedroht?

Bei seinen Beutetouren war der Mann nicht wählerisch. So stahl er unter anderem eine Grafikarte im Wert von 570 Euro, Kleidungsstücke um mehr als 800 Euro. Auch eine Spielkonsole ließ der Beschuldigte mitgehen. In einem Geschäft in der Rieder Weberzeile soll der Mann laut Anklage eine Verkäuferin kurz mit dem Messer bedroht haben. Das dementiert der Beschuldigte aber vehement. "Ich hatte kein Messer dabei. Wenn sie Videoaufzeichnungen haben, wo das zu sehen ist, dürfen sie mir lebenslängliche Haft geben."

"Stand unter Drogeneinfluss"

Die meisten Diebstähle gibt der Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, zu. "Ich stand meistens unter Drogeneinfluss, daher kann ich mich an die Details nicht mehr so genau erinnern", sagt er zu Richter Nikolaus Steininger.

Dann betritt die Verkäuferin des Rieder Geschäftes als Zeugin den Saal. Sie soll laut Anklage mit einem Messer bedroht worden sein. Das gab die junge Frau gegenüber der Polizei an. So ganz sicher ist sich die Zeugin jetzt aber nicht mehr. "Ich glaube, es war ein spitzer Gegenstand", genau könne sie sich aber nicht mehr erinnern. "Haben sie also bei der Kriminalpolizei falsch ausgesagt", fragt der Richter die Zeugin. "Ähhm, nein, aber die haben mich dort einfach immer weiterbefragt. Ich habe nicht gesagt, dass es ein Messer ist, sondern ein spitzer Gegenstand."

Aufgrund dieser Zeugenaussage wird der Angeklagte nur wegen gewerbsmäßigem Diebstahl, nicht aber wegen räuberischen Diebstahl, zu 15 Monaten Haft verurteilt. Der unbedingte Teil beträgt fünf Monate.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema