Verhaltener Jubel über Deponie-Aus

WALDZELL. Seltene Krebsfunde im Vorfluter zu der geplanten Baurestmassendeponie in Schwendt – Nachweis seltener Froschfunde soll Kobernaußerwald-Wasser besser schützen.

In einem Vorfluter der Schottergrube wurden gleich mehrere dieser Steinkrebsexemplare nachgewiesen. Bild: Jonerson

Darauf haben Funktionäre wie Mitglieder des Vereines "Zukunft Waldzell" gewartet: "Das Unternehmen Heinrich Burgstaller zieht seine Pläne zur Errichtung einer Baurestmassendeponie in Waldzell zurück", informierte Bürgermeister Hans Jöchtl Funktionäre und Mitglieder bei ihrem Treffen am vergangenen Donnerstag. Pessimisten warnen jedoch vor voreiligem Jubel.

Nun sollen seltene Krebse und Frösche den Deponieplänen endgültig den Garaus beziehungsweise die Region Kobernaußerwald zu einem besonders schützenswerten Landstrich machen. "Ja, die Freude bei unserem Treffen am Donnerstag war groß", gesteht Bürgermeister Jöchtl. Er habe die Gekommenen informiert, was er vor ein paar Tagen schriftlich auf den Tisch bekommen hätte: "Das Land hat in einem Schreiben mitgeteilt, dass Heinrich Burgstaller das Vorhaben Baurestmassendeponie Schwendt aufgibt."

Besonderes Trinkwassergebiet

Für ihn sei damit diese Angelegenheit erledigt. Einwände, dass andere Investoren auf den Deponie-Zug aufspringen könnten, lässt Jöchtl nicht gelten. Weil dann "das Spiel wieder von vorne losginge." Daran will Waldzells Bürgermeister nicht glauben. Jöchtl unterstützt aber jene, die nun mit besonders seltenen Tiervorkommen eine zusätzliche Unterschutzstellung des Kobernaußerwaldes als besonderes Trinkwassergebiet vorantreiben.

In einem Vorfluter zu der von Burgstaller in Schwendt betriebenen Schottergrube wurden gleich mehrere Steinkrebsfunde nachgewiesen und fotografisch dokumentiert. Es gibt in Österreich nur noch vereinzelt Vorkommen einheimischer Krebse. Um so erfreulicher sind die im letzten Jahr entdeckten Populationen von Stein- und Edelkrebsen in Waldzell.

Aufmerksamer Landwirt

Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Landwirtes haben Mitglieder des Vereines "Zukunft Waldzell" in dem Vorfluter der geplanten Deponie eine schöne Population von Steinkrebsen festgestellt. "Die Viecher sind sicher nicht beleidigt, dass die Deponie derzeit kein Thema mehr ist", freut sich der Sprecher der Naturschutzjugend Waldzell, Fritz Burgstaller.

Im Zuge mehrerer Krebssuchen, neben Deponiegegnern haben sich daran auch Mitglieder der Waldzeller Naturschutzjugend beteiligt, konnten noch einige Bestände gefunden werden. Das Erfreuliche daran, so Burgstaller – mit Schottergrubenbetreiber und Deponieplaner Burgstaller nicht verwandt – sei, dass es sich um sehr vitale Populationen handle. Von ganz klein bis ganz groß finde man alle Entwicklungsstufen. Derzeit seien einige Waldzeller auch hinter besonders schützenswerten Fröschen her. Details würden aber erst bekanntgegeben, wenn auch diese Funde dokumentiert seien.

Der Verein Zukunft Waldzell hat sich nicht nur der Verhinderung der Baurestmassendeponie in Schwendt verschrieben, auch das Trinkwasser der Kobernaußerwaldregion sei besonders schützenswert. Weswegen die Aufnahme der Region in das Vorhaben "Natura 2000" vorangetrieben wird. Dort hat man den Waldzellern bislang die kalte Schulter gezeigt. Was sich mit dem Nachweis besonderer Krebs- und Froschfunde jedoch schlagartig ändern könnte.

Schließlich hätten ein paar Vögel in Wels den Ausbau eines viel größeren Flughafen-Vorhabens zu Fall gebracht, unken die Krebs- und Froschsucher.

