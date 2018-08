Verdörrte Blumen und Pflanzen: Grabbesitzer erheben schwere Vorwürfe

LOHNSBURG. Einige Lohnsburger vermuten, dass ein Spritzmittel ihre Pflanzen abgetötet hat

Die Blätter hängen nach unten, Teile der Bepflanzung sind bereits braun und abgestorben. So sehen mehrere Gräber in Lohnsburg aus. Bild: OÖN/jsz

"Pflegezustand 1a", kein Grashalm und kein Unkraut, weder auf den gepflasterten Gängen noch im Kies vor den Gräbern. Eigentlich müsste sich jeder Grabbesitzer über so einen schönen und gepflegten Friedhof freuen. In Lohnsburg hält sich bei einigen Grabbesitzern die Freude trotzdem in Grenzen.

"Mitte Mai habe ich das Grab meiner Angehörigen neu bepflanzt und auch fünfmal in der Woche nachgeschaut und die Blumen und Pflanzen regelmäßig gegossen. Mittlerweile habe ich bereits das dritte Mal die Bepflanzung ausgewechselt", schildert ein Grabbesitzer. Anfangs hat er sich noch gewundert, warum alles so schnell dürr geworden ist. "Stutzig bin ich erst geworden, als ich ein kleines Kunststoff-Fläschchen neben dem Grabstein gefunden habe. Als es nach zwei Wochen immer noch dastand, habe ich den Text gelesen und bemerkt, dass der Inhalt ein giftiges Spritzmittel ist", sagt der Lohnsburger, der anonym bleiben möchte.

"Ich habe mit Grabnachbarn gesprochen, auch sie hatten die selben Probleme. Bei einem genaueren Rundgang habe ich dann bemerkt, dass bei mindestens zwölf Gräbern die Bepflanzung völlig kaputt war, bei vielen anderen gibt es Teilschäden. Auf Nachfrage beim Pfarrgemeinderat wurde ich dann vertröstet. Das kommt nicht vom Spritzen, das war die lange Hitzeperiode, bekam ich lapidar zur Antwort", sagt der Betroffene.

"Keiner hat Schuld. Mich stört, dass versucht wird, alles zu vertuschen und nichts zuzugeben. Wenn ich das Giftfläschchen nicht gefunden hätte, wäre ich wohl nie drauf gekommen, warum meine Pflanzen nach kurzer Zeit absterben", ärgert sich der Lohnsburger.

Nur die Wege werden gespritzt

Karl Schweikl, er ist Gemeindearbeiter und Finanzausschuss-Obmann des Pfarrgemeinderates kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen. "Seit zehn Jahren werden von freiwilligen Helfern der Pfarre die Wege gespritzt. Und zwar nur die Hauptgänge. Verwendet wird eine Handspritze, die unten mit einem Schirm versehen ist, da kann man die Gräber eigentlich nicht schädigen. Unsere Vermutung ist, dass ein Grabbesitzer das Mittel in eine Gießkanne eingefüllt hat und rund um sein Grab das Unkraut bekämpft hat. Der nächste gießt damit seine Blumen. Wenn der Spritzkrug nicht ordentlich gereinigt wird, sind die Blumen kaputt. Die ehrenamtlichen Helfer haben einen gültigen Schein und sind auch ordentlich geschult worden", sagt Karl Schweikl.

Mühevolle Handarbeit

"Unser Friedhof ist so schön, weil es immer wieder viele freiwillige Helfer gibt, die die Gänge und auch das Umfeld der Gräber sauber halten. Das Unkraut und Gras wird in Handarbeit ausgerissen. Erst vor zwei Wochen haben wieder 15 Personen in stundenlanger mühevoller Arbeit den Friedhof von Unkraut befreit. Die gefundene Flasche stammt sicher nicht von uns. Bei uns wird alles sorgfältig verwahrt. Da lässt keiner eine Giftflasche einfach herumstehen", ärgert sich Maria Gelhart, die Obfrau-Stellvertreterin im Pfarrgemeinderat, über die Anschuldigungen.

Info

Für den Erwerb von Pflanzenschutzmittel ist seit November 2015 ein „Sachkunde-Nachweis“ erforderlich. Seit diesem Termin dürfen nur mehr Inhaber eines solchen Ausweises Pflanzenschutzmittel kaufen.

Das Spritzmittel „Katana“ gehört zur Wirkstoffgruppe der Sulfonylharnstoffe. Der Wirkstoff wird sowohl von den Blättern als auch über die Wurzeln von den Pflanzen aufgenommen. Unkraut und Gräser stellen das Wachstum unverzüglich ein, verfärben sich und sterben anschließend langsam ab. Das Mittel besitzt eine Wirkungsdauer von mehreren Monaten.

