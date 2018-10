Verbreiterte Unterführung statt Fußgängerbrücke?

RIED. Im Tauziehen um geschlossene Fußgängerbrücke am Rieder Bahnhof nun Ersatzlösungen gesucht.

Die alte Fußgängerbrücke am Rieder Bahnhof, die ein wachsendes Siedlungsgebiet fußläufig erschließt, musste laut ÖBB geschlossen werden – laut einer bautechnischen Untersuchung sei das gefahrlose Betreten, wie berichtet, nicht länger gewährleistet. Im betroffenen Stadtteil herrscht darüber wenig Freude, nach einem Gespräch gibt es nun mehrere Varianten, die dem Stadtrat mitgeteilt wurden. Es soll nochmals überprüft werden, ob die Brücke mittels kleinerer Sanierungen wieder geöffnet werden kann – die Hoffnung auf Erfolg halte sich aber in Grenzen. Eine neue Brücke werde jedenfalls nicht gebaut, so die ÖBB, in deren Besitz sich die Brücke befinde. Angedacht ist eine Verbreiterung oder ein neuer Druchbruch der in der Nähe an der Eberschwanger Straße bestehenden, engen Eisenbahnunterführung. Dieses Projekt sei für 2019 geplant und könnte mit einem Geh- und Radweg kombiniert werden, wie es heißt. Die Stadtgemeinde wolle jedenfalls eine rasche Lösung.

Es gebe Signale, dass nach dem laufenden Umbau des Bahnhofs Braunau der Rieder Bahnhof an der Reihe sei. Dort sei eine Fußgänger-Unterführung vorgesehen – allerdings vom Bahnhofsgebäude nur bis Gleis drei. Davon hätte der Stadtteil, dessen Bewohner bisher die Fußgängerbrücke genutzt haben, allerdings auch wenig. Einen kompletten Durchschlag, um den Stadtteil weiterhin fußläufig anzubinden, müsste vermutlich die Stadtgemeinde bezahlen.

