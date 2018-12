Uttendorfer bringt Bierzeltgaudi und Weihnachtsstimmung nach Japan

HELPFAU-UTTENDORF, TOKIO. Günter "AnTon" Haring begeistert auf seinen Konzerten in Asien tausende Fans.

AnTon und seine "funny guys" touren durch die ganze Welt. Bild: privat

Auf Stelzen und als Weihnachtsmann verkleidet stolziert der Uttendorfer AnTon Show alias Günter Haring derzeit durch Tokio und begeistert die Leute mit seiner Party-Musik. Harings Band "AnTon and the funny guys" ist seit mehr als 30 Jahren auf der ganzen Welt unterwegs: "Uns kennt man von Moskau bis Florida", sagt der Entertainer, der vor allem in Japan eine zweite Heimat gefunden hat. "Es passiert schon ab und zu, dass ich in Tokio mit der U-Bahn fahre und ich von Leuten gefragt werde, ob sie ein Foto mit mir machen dürfen." In Japan spiele die Band am liebsten, weil die Leute unbeschreiblich fasziniert von ihr seien.

Tausende bei Konzerten

Zu den Auftritten der Uttendorfer "Party-Kanone" kommen zwischen 4000 und 10.000 Leute. Neben Profimusikern aus ganz Europa sind auch Sängerinnen aus Wien und Tirol an seiner Seite. Der nächste Gig ist im Dezember, zum vierten Mal spielt die Band auf dem größten Weihnachtsmarkt in Tokio. Und auch für 2019 sind schon Anfragen aus Abu Dhabi und Nepal eingetroffen. "Das Konzert in Kathmandu ist besonders cool. Am höchsten Punkt der Erde wollte ich immer schon spielen", sagt Haring, der im Dezember auch eine Weihnachts-CD herausbringen wird. AnTon engagiert auch andere Bands, die unter seinem Management etwa in London, Singapur und Schweden auftreten. "Wir zeigen den Bands, wie sie ihre Show am besten inszenieren", sagt der Uttendorfer.

