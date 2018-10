Urteil: Tierheim muss Nebengebäude anders nutzen

LOCHEN. Nach jahrelangem Tauziehen stellt Landesverwaltungsgericht nun in Nutzungsfrage klar.

In einem jahrelangen Tauziehen ist das Landesverwaltungsgericht nun zur Auffassung gekommen, dass die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe ein bestimmtes Nebengebäude anders als zuletzt nutzen muss. Ein "aufrechter Baukonsens" habe die Verwendung als Remise, Laufstall für Jungpferde und eine Kleinwohnung vorgesehen, so das Gericht.

Pfotenhilfe bezieht Stellung

Die erfolgte Nutzung als "Quarantänebereich", "Katzenquartierplätze", "Hundezimmer" sowie im Obergeschoß "Katzenräume" weiche vom seitens der Gemeinde bewilligten Verwendungszweck ab, so das Gericht. Andere Teile des Areals sind vom aktuellen Urteil nicht betroffen.

Seitens der Pfotenhilfe heißt es: "Laut unserem Rechtsanwalt ist nun der Bürgermeister am Zug, über unseren Antrag auf Verwendungszweckänderung des Nebengebäudes zu entscheiden."

In den vergangenen Jahren sei es um diese Sache sehr ruhig geworden, "wir sind allen Wünschen unserer Nachbarschaft nachgekommen – keine Gassigeher, nur einmal im Monat zwei Stunden für Besucher geöffnet, nur ein großes Event im Jahr, Schutz der nachbarschaftlichen Wiesen, Lärmschutzmaßnahmen, wenig Hunde, Verbringung der Hunde bei Einbruch der Dämmerung in die Innenbereiche usw." Zusätzlich habe sich laut dem Anwalt der Pfotenhilfe die Rechtslage in der Zwischenzeit geändert.

Dass die Pfotenhilfe für Oberösterreich unverzichtbar sei, sei inzwischen allen klar, so Jürgen Stadler von der Organisation, die in Lochen mehr als 400 Tiere betreut. "Wir sind die Anlaufstelle für Probleme von Tierhaltern und Tierfindern in Lochen, im Bezirk Braunau sowie den angrenzenden Bezirken. Wir hoffen daher auf eine positive Entscheidung des Bürgermeisters im Sinne des Tierschutzes."

