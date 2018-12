"Und dann wird dir bewusst, dass du dir nichts mitnehmen kannst..."

MINING. Die Küsels aus Mining verkauften ihr gesamtes Hab und Gut, um den Ärmsten zu helfen.

Alle Gebäude werden selbst gebaut Bild: Verein

Das Ehepaar Thomas und seine Frau Beate Küsel gaben vor einigen Jahren auf, was ihnen lieb war, um in Afrika den Ärmsten zu helfen. "Es gibt einen Punkt im Leben, an dem man feststellt, dass man im Großen und Ganzen das erreicht hat, was man sich vom Leben gewünscht hat." Dieser Gedanke bewog die ehemaligen Mininger dazu, ihre Jobs zu kündigen und ihr Haus und ihr gesamtes Hab und Gut zu verkaufen.

Doch wie ist es dazu gekommen? Eine gute Freundin der Familie Küsel, Judith Klier, verlor einst ihren Sohn, fand ihn leblos in der Dusche liegen. Kurze Zeit danach starb ihr Mann an Krebs. Noch am Sterbebett versprach sie ihm, in Erinnerung an ihren Sohn in Afrika ein Waisenheim zu gründen. Judith Klier bat daraufhin Thomas Küsel um Unterstützung bei der Planung und Errichtung, da sie wusste, dass dieser in Afrika aufgewachsen war. "Natürlich war es kein leichter Schritt, nichts ist schlimmer als von einem Tag auf den anderen seine geliebten Aufgaben zu verlieren", sagt Küsel, war er doch mit viel Freude in einer geschäftsleitenden Position tätig. "Und dann wird dir bewusst, dass du dir aus dieser Welt nichts mitnehmen kannst." Die eigenen Kinder seien gut versorgt, beruflich und finanziell, betont er. Letzten Endes entschied er sich dazu, gemeinsam mit seiner Frau zehn Jahre vor der Pension das Projekt gemeinsam mit Klier in Angriff zu nehmen.

Großgesteckte Ziele

Ihr langfristiges Ziel ist es, ein Waisenheim für 50 bis 60 Kinder zu betreiben. Bei mehr Kindern werde das Projekt zu unpersönlich. Derzeit sind 15 Kinder im Alter von ein paar Monaten bis zu sechs Jahren in dem Waisenheim mit dem Namen "Dunia ya Heri", das sie in Dar Es Salam in Tansania bauten, in Betreuung. Aufgenommen werden Kleinkinder, die solange betreut werden, bis sie auf eigenen Füßen stehen können.

Im August hat der eigens dafür gegründete Verein damit begonnen, eine Grundschule zu errichten. Zudem sollen zwei weitere Gebäude für die Kinder aus dem Boden gestampft werden und ein zweiter Wasserturm soll her. Damit das Waisenheim energieautark bleibt, plant der Verein, Solaranlagen zu bauen. Schließlich ist das Waisenheim an kein öffentliches Stromnetz angeschlossen. Mit einem Obst- und Gemüsegarten will man sich mit den Grundlebensmittel abdecken. "Wir achten sehr auf die Ernährung der Kinder und stellen schon fest, dass ihre Widerstandskräfte nach ein paar Monaten um einiges besser sind als bei ihrer Ankunft", sagt Küsel. Zu den Unterstützern zählt auch Braunaus Bezirkshauptmann Georg Wojak, der bereits im Heim in Tansania selbst Hand anlegte. Das Projekt ist auf Spenden angewiesen, Thomas Küsel betont: "Bei uns gibt es keine Verwaltungskosten. Die Spendengelder fließen zu 100 Prozent in das Projekt."

Von Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. Dezember, stellt sich der Verein "Dunia ya Heri" beim Braunauer Adventmarkt im Palmpark vor und bietet kulinarische Köstlichkeiten. Wer verhindert ist, kann auch direkt auf das Spendenkonto überweisen: Dunia ya Heri, AT29 3406 0000 0813 6970.

